Мухаммад Фозили относится к редкой категории мыслящих художников. Его творчество связано с разными видами искусства: графикой, станковой живописью, дизайном, но, прежде всего, с архитектурой.

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Художник окончил Самаркандский архитектурный институт, куда поступил следом за старшим братом Муроджоном. В вузе изучал скульптуру, живопись, рисунок. Пропадал в мастерских самаркандских художников Намаза Султанова и Эсона Мухамадиева. Сам много рисовал. Чаще всего брал этюдник, когда на душе было неспокойно. Так живопись и графика сначала стали отдушиной, а потом и делом всей жизни.

выставка, живопись, искусство, мухаммад фозили, ташкентский дом фотографии

Именно эти виды искусства, по мнению искусствоведа Эльмиры Ахмедовой, занимают важное место в творческих поисках Мухаммада Фозили, дают ему возможность свободно экспериментировать.

«Произведения Мухаммада Фозили не просто живописание. Это всегда мысль, коды, намёки и полунамёки. Он — философски мыслящий человек. Долгие годы изучает суфизм; задаётся вопросами о том, что есть жизнь, смерть, каковы загадки Вселенной. Этим и интересен», — считает Эльмира Ахмедова.

выставка, живопись, искусство, мухаммад фозили, ташкентский дом фотографии

Выставка «Порталы», которая открылась в Ташкентском доме фотографии, приглашает посетителей не столько к созерцанию, сколько к вдумчивому диалогу. Каждая работа Мухаммада Фозили — это иллюстрация собственной философии творчества, в центре которой — Вселенная: та, что над землёй, и та, что таится в каждом человеке.

выставка, живопись, искусство, мухаммад фозили, ташкентский дом фотографии

Художник размышляет о текучести времени, гибкости пространства, зыбкости границ между реальным миром и воображаемым. Через аллегории, метафоры, символы он обращается к эмоциональному опыту: воспоминаниям, чувствам, мыслям. Попытки смотрящих расшифровать эти сообщения неизменно приводят открытиям, которые помогают понять мастера и лучше узнать себя.

выставка, живопись, искусство, мухаммад фозили, ташкентский дом фотографии

На выставке представлено 67 картин, созданных за последние пять лет. Продлится она до 26 мая.

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Вход на выставку свободный.