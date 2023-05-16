Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали в Джизаке прокурора одного из отделов областной прокуратуры, когда он получал 1300 долларов США от предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

Согласно материалам дела, индивидуальный предприниматель из Джизака в 2020 году взял в банке льготный кредит на 200 млн сумов и открыл семейный бизнес, купив на эти деньги скот. В феврале этого года банк обратился в областную прокуратуру с заявлением о том, что кредитные средства были использованы не по назначению.

Обращение было направлено в городскую прокуратуру для изучения и принятия законного решения, а его контроль был возложен на прокурора отдела областной прокуратуры.

Прокуратура города, рассмотрев обращение, отказала в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя. При этом прокурор отдела потребовал у предпринимателя 1300 долларов, заявляя, что именно он отказал в возбуждении уголовного дела.

В отношении прокурора возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) через статью 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и статье 211 (дача взятки) через статью 28 (виды соучастников преступления) Уголовного кодекса Узбекистана. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.