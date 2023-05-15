С 2023 года в Узбекистане с 1 по 10 декабря будут проводиться десятидневки прав человека, приуроченные ко Дню прав человека, который отмечается 10 декабря. Во всех школах, вузах, учреждениях среднего специального, профессионального образования будет проходить общенациональный урок, посвящённый Всеобщей декларации прав человека.

Это предусмотрено указом президента от 12 мая «О широком праздновании 75-летия принятия Всеобщей декларации прав человека».

В документе подчёркивается, что «усиление прав и свобод человека, обеспечение верховенства закона, а также их внедрение в жизнь общества и каждого гражданина занимает центральное место во внутренней и внешней политике Нового Узбекистана».

В нём также отмечается поддержка инициативы генерального секретаря ООН «Призыв к действиям в области прав человека» (PDF) и намерение «последовательно и решительно продолжать реализацию Республикой Узбекистан взятых на себя международных обязательств в области прав человека».