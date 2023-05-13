Кабачковые пирожки с фаршем
Кабачковые пирожки подойдут как для завтрака, так и для полноценного обеда.
Кабачковый омлет
Ещё одна идея для полезного завтрака — кабачковый омлет. Выбирайте молодые кабачки с нежной кожурой, не содержащие твёрдых семян.
Рулетики из кабачков с курицей
Эти рулетики получаются нежными и сочными и готовятся очень быстро.
Рулетики из кабачков с творожным сыром
Рецепт рулетиков из кабачков с творожной начинкой под томатно-мясным соусом.
Паста с соусом из кабачков и с сыром фетакса
Паста с соусом из кабачков и сыром фетакса. Последний ингредиент можно заменить тофу.
Творожно-кабачковые оладьи
Летняя версия творожных сырников с кабачком. Подавать их можно с йогуртовым соусом, для этого нужно смешать кефир, кинзу, соль, перец и чеснок.
Закуска из кабачков и помидоров
Готовится закуска из кабачков с помидорами очень просто, но украсит любой стол и в будни, и в праздник.
Лёгкий салат из кабачков с курицей
Лёгкий и очень полезный салат из кабачков с курицей.
Корейский салат из кабачков и моркови
Вкусный и пикантный овощной салат из моркови и кабачков по-корейски.