Кабачковые пирожки с фаршем





Кабачковые пирожки подойдут как для завтрака, так и для полноценного обеда.

Кабачковый омлет





Ещё одна идея для полезного завтрака — кабачковый омлет. Выбирайте молодые кабачки с нежной кожурой, не содержащие твёрдых семян.

Рулетики из кабачков с курицей





Эти рулетики получаются нежными и сочными и готовятся очень быстро.

Рулетики из кабачков с творожным сыром





Рецепт рулетиков из кабачков с творожной начинкой под томатно-мясным соусом.

Паста с соусом из кабачков и с сыром фетакса





Паста с соусом из кабачков и сыром фетакса. Последний ингредиент можно заменить тофу.

Творожно-кабачковые оладьи





Летняя версия творожных сырников с кабачком. Подавать их можно с йогуртовым соусом, для этого нужно смешать кефир, кинзу, соль, перец и чеснок.

Закуска из кабачков и помидоров





Готовится закуска из кабачков с помидорами очень просто, но украсит любой стол и в будни, и в праздник.

Лёгкий салат из кабачков с курицей





Лёгкий и очень полезный салат из кабачков с курицей.

Корейский салат из кабачков и моркови





Вкусный и пикантный овощной салат из моркови и кабачков по-корейски.