В канале Туятортар в Бахмальском районе Джизакской области было обнаружено тело ребёнка, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

3 мая житель махалли «Истиклол» заявил о том, что его 5-летний сын вышел из дома поиграть и пропал.

5 мая тело мальчика нашли в канале. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура Бахмальского района проводит доследственную проверку.

В репортаже телеканала «Миллий» отец мальчика рассказал, что сын вышел из дома в 18.00−19.00. «Больше чем через сутки около канала нашли его обувь, и мы подумали, что он упал в воду. 5 мая в 14:10 было найдено его тело. Когда я увидел его, не было похоже, что он мог пробыть в воде 39−40 часов», — сказал он.

«Причиной смерти назвали то, что он упал в воду, но неизвестно, упал он сам или его сбросили в воду. Его нашли в 2 км от нашего дома. Когда он выходил из дома, на нём была футболка, но когда его нашли, футболки на нём не было. На теле не было ран или порезов», — рассказал мужчина.

Он добавил, что в тот день никто на улице не видел, чтобы мальчик шёл к реке или упал в воду.

«Я прошу соответствующие организации усилить проверку», — обратился мужчина.

Бабушка мальчика рассказала, что в будущем он хотел стать милиционером.