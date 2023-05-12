3 мая во время выездного приёма в Букинском районе Ташкентской области произошёл конфликт с участием заместителя генерального прокурора Узбекистана Светланы Артыковой. Она не захотела пропускать заявительницу Севару Равшанову и её свёкра на приём к генпрокурору Нигматилле Юлдашеву. Когда они выразили недовольство, Артыкова ответила грубо и приказала сотрудникам органов внутренних дел увести женщину, сообщает Kun.uz.

Дело против сотрудника юстиции

Согласно документам предварительного следствия, в аккаунте в Facebook «Sanjar Karimov» 18 апреля 2022 года была опубликована статья, в которой автор обвиняет во взяточничестве Абдумуталиба Дадажонова, который с января 2019 года по апрель 2022 года занимал должность начальника управления юстиции Андижанской области, а в настоящее время работает начальником управления юстиции Ташкентской области.

3 мая 2022 года на странице «Sanjar Karimov» опять появилось обвинение Дадажонова в совершении тяжкого преступления, т. е. повторного взяточничества. Следствие расценило эти обвинения как клевету.

В беседе с корреспондентом Kun.uz Севара Равшанова заявила, что Facebook-аккаунт «Sanjar Karimov» не принадлежит её мужу Хусану Равшанову.

Согласно материалам дела, следствие установило, что на компьютере, которым пользовался главный советник отдела по связям с общественностью Министерства юстиции Хусан Равшанов, находились файлы, относящиеся к публикациям.

В заявлении Минюста говорится, что Равшанов «распространял в соцсетях информацию, унижающую честь и достоинство его коллег», в связи с чем было принято решение направить материалы в соответствующие правоохранительные органы.

Севара Равшанова утверждает, что эта информация не соответствует действительности, а её супруг «стал жертвой заговора третьих лиц».

«Мой муж работал главным советником отдела по связям с общественностью Министерства юстиции. Его руководитель отправил какую-то информацию и сказал адаптировать детали, сделать их „красивыми“, записать и отправить ему. Мой муж просто написал эту информацию и отправил. Моего мужа „заказали“, его дело сфабриковано», — считает она.

Хусан Равшанов был заключён под стражу 3 февраля, хотя статья 139 Уголовного кодекса (клевета) не предусматривает такой меры пресечения, заявила его супруга. По её словам, позже ему «добавили» статью 237 (ложный донос), чтобы получить санкцию, и заключили под стражу, но впоследствии это обвинение сняли.

Кроме того, утверждают женщина и её свёкор, Хусан Равшанов заявил, что не имеет претензий и согласился на примирение. ОВД не пошло на примирение и завершило расследование дела со статьёй 139 УК. Несмотря на то, что следствие было завершено 15 апреля, материалы не были переданы в суд, и мужчина всё это время находился в заключении.

Конфликт





Севара Равшанова утверждает, что пять раз обращалась с письмом на имя генерального прокурора, но не получила ответ. Затем она выступила с обращением к президенту и попросила организовать приём к генпрокурору. 2 мая вечером ей позвонили из Администрации президента и пригласили в Букинский район, где состоялся выездной приём главы Генпрокуратуры.

«Вот почему я пришла сюда. Я не просила, чтобы нас приняла Светлана Артыкова. А она не пропустила меня и моего свёкра к генпрокурору. Артыкова забрала наше заявление и хотела нас отпустить. Тогда свёкор сказал: «Хорошо, но поставьте свою подпись на втором экземпляре заявления о том, что вы приняли наше обращение». Она сказал, что не будет ставить подпись, это сделает её помощник, который заберёт обращение. Тогда свёкор попросил разрешить нам пройти на приём к генпрокурору. В ответ она сказала: «Кто вы такой, чтобы мне командовать?» — цитирует слова Равшановой Kun.uz.

«Её обращение с моим свёкром задело меня. Я ей сказала: „Посмотрите на своё поведение. Вы сами кто? Мне не нужен ваш приём. Я пришла сюда только для того, чтобы попасть на приём к генеральному прокурору“. Артыкова попыталась вырвать у меня из рук заявление вместе с личными документами. Я, естественно, сопротивлялась. В этот момент заявление порвалось. Это заставило меня ещё больше занервничать», — рассказала она.

На видео можно увидеть, как заместитель генпрокурора забирает из рук женщины документы и указывает сотрудникам ОВД увести её. Женщина просит вернуть её документы, в том числе паспорт.

Встреча с генпрокурором и освобождение Равшанова





В итоге Севаре Равшановой и её свёкру удалось попасть на приём к генпрокурору Нигматилле Юлдашеву. Они рассказали о проблеме и пожаловались, что ОВД и органы прокуратуры «футболят их, как мяч». Адвокат при этом не может получить информацию о передаче дела в суд.

Женщина также заявила, что 3 февраля её мужа отправили домой на служебном автомобиле, чтобы он переоделся в костюм, где его забрала машина оперативников.

Равшанова сообщила, что была на приёме сотрудника Генпрокуратуры Бахтиёра Бабаджанова и спросила, почему не изменена мера пресечения. В ответ, по её словам, сотрудник заявил: «Мы просто подписали заключение ОВД, мы не вмешиваемся в этот процесс». При этом в МВД заявили, что изменить меру пресечения не разрешили в прокуратуре.

«Я сказала: „Вы же организация, которая проверяет правильность заключения. Заключение под стражу по статье 139 УК — это незаконно“. У моего супруга и свёкра врождённый порок. Сейчас у него очень ухудшилось здоровье. Наши адвокаты каждый день ходят в суд, где говорят, что не получали дело. А мне Бахтиёр Бабаджанов говорил, что дело передано в суд», — рассказала она.

Женщина отметила, что сейчас дело её супруга «пропало». Она подозревает, что «заказчик» сейчас изучает материалы. «Если мой муж виноват, пусть его судят в суде. Не нужно вот так специально выбирать меру пресечения», — заявила она.

Нигматилла Юлдашев при них позвонил Бахтиёру Бабаджанову и спросил, что с делом Хусана Равшанова. В ответ Бабаджанов заявил, что дело было передано в суд 28 апреля.





На следующий день, 4 мая, Яшнабадский районный суд по уголовным делам Ташкента установил, что мера пресечения в отношении Равшанова была избрана неправильно и изменил её. Мужчина был освобождён из следственного изолятора №1. Теперь он посещает заседания суда из дома.