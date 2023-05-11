На первом этаже Государственного музея искусств Узбекистана развернулась выставка «Тканое великолепие. Гобелены как источник вдохновения от Рафаэля до Пикассо», посвящённая Международному дню музеев. Организатором выступил фонд FUND CREATOR XXII, который сотрудничает с одной из старейших мануфактур Франции — Jules Pansu.





Экспозиция знакомит со шпалерами — настенными односторонними безворсовыми коврами, выполненными путём перекрёстного соединения нитей по мотивам произведений известных художников прошлого и современности.

«В обиходе чаще используется слово „гобелен“, но это не совсем верно. Гобеленами принято называть произведения, созданные королевской мануфактурой братьев Гобеленов в XVII веке. Однако в русском языке слово прижилось, имя собственное стало нарицательным, и когда мы говорим „гобелен“, то представляем именно то, что представлено в экспозиции», — объясняет одна из кураторов выставки Ирина Алексина, которая является историком быта, декоратором, членом Национальной ассоциации специалистов по протоколу и этикету (Россия).

Ирина Алексина.

Все шпалеры созданы на современном производстве по старинным технологиям. На каждой есть «подпись», которая представляет собой изображение трёх фламандских львов на щите. Так выглядел герб города Аллуин, в котором в 1878 году началась история мануфактуры.





По словам Ирины Алексиной, во все времена шпалеры являлись результатом коллективного труда. Заказчик — в средние века в лице королей, аристократии или церкви — выступал в роли идейного вдохновителя. Художник создавал эскиз, к обработке которого привлекали картоньера. Его задачей было перевести рисунок в натуральную величину, проработав все контуры и детали. Непосредственно изготовлением шпалеры вручную занимались ткачи и красильщики.

«Труд очень кропотливый. Ткачам нужно иметь точный глаз, цветовую шкалу. Красильщики средневековья — уникальные. До XIX века использовались только натуральные красители, которые были более устойчивыми и в зависимости от освещения могли менять эмоциональную нагрузку произведения», — рассказывает Ирина Алексина.

У мастеров, которые работают в технике ручного ткачества, на создание шпалеры уходит не менее года. ﻿﻿﻿Столько времени потратила на панно в старинной технике гобеленового шва художница Ирина Бурмистрова. Его можно увидеть в экспозиции.





Большая часть ковровых изделий, представленных на выставке, изготовлена машинным способом. По словам кураторов, Jules Pansu — это первая в истории мануфактура, которая переложила ручную шпалеру на машинное ткачество. На Всемирной выставке 1889 года, которая проходила в Париже, компания впервые представила шпалеру «Выезд на охоту» по мотивам миниатюры XV века, выполненную машиной.





Кураторы собрали выставку таким образом, чтобы продемонстрировать, какие художественные и технические этапы предшествовали появлению и творческому развитию шпалерного ткачества. Современные шпалеры соседствуют с раритетными ковровыми изделиями из коллекции куратора Ольги Шавриной. ﻿﻿﻿Этой же цели служит жанровое разнообразие: от тканых картин с пасторальными сценами, восточных миниатюр до европейского аванграда.

Среди известных работ выделяется копия шпалеры из известного цикла «Дама с единорогом» конца XV века. Шесть оригинальных произведений, которые входят в серию, хранятся в парижском музее Клюни. Отличительной чертой шпалер является переплетение растительных и животных мотивов на однотонном фоне, поэтому такой вид ковровых изделий называют «мильфлёр» (с французского mille-fleurs — «тысяча цветов»).





Сотрудничество французской мануфактуры с фондами наследия Пабло Пикассо и Жоана Миро обеспечивает её правом на воспроизведение работ художников в настенных коврах. На выставке демонстрируется копия картины Пикассо «Мандолина и гитара», которой в 2024 году исполнится 100 лет, а также «Золото глазури» Жоана Миро (1967 год). По словам Ирины Алексиной, только подбор нитей для создания таких произведений может занять год.





«Как декоратор, в этих шпалерах я вижу классные цветовые пятна, которые способны „собрать“ современный интерьер. Сделать это может не только тканая картина. Шпалеры давно оторвались от стены и могут использоваться как переносные арт-объекты. Представленные на выставке чапаны, мебель, предметы интерьера, изготовленные дизайнерами и художниками Узбекистана, показывают, как одна идея проникает в другую, как константы традиционной культуры сочетаются с пластичным гибридным искусством сегодняшнего дня», — говорит Ирина Алексина.

Выставка «Тканое великолепие. Гобелены как источник вдохновения от Рафаэля до Пикассо» в Государственном музее искусств продлится до 20 мая.

В её рамках пройдут лекции «История европейского гобелена» (13 мая, с 15:00 до 16:00), «Мир вокруг стола» (18 мая, с 15:00 до 16:00), которые прочитает Ирина Алексина. 13 мая состоятся встречи с участниками выставки (с 16:00 до 17:00) и с представителем Jules Pansu Алексеем Зотовым (с 17:00 до 18:00). Во вторник, 16 мая, пройдёт кураторская экскурсия по экспозиции (с 14:00 до 16:00).

Вход на все мероприятия, включая выставку, свободный.