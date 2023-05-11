На первом этаже Государственного музея искусств Узбекистана развернулась выставка «Тканое великолепие. Гобелены как источник вдохновения от Рафаэля до Пикассо», посвящённая Международному дню музеев. Организатором выступил фонд FUND CREATOR XXII, который сотрудничает с одной из старейших мануфактур Франции — Jules Pansu.
Экспозиция знакомит со шпалерами — настенными односторонними безворсовыми коврами, выполненными путём перекрёстного соединения нитей по мотивам произведений известных художников прошлого и современности.
«В обиходе чаще используется слово „гобелен“, но это не совсем верно. Гобеленами принято называть произведения, созданные королевской мануфактурой братьев Гобеленов в XVII веке. Однако в русском языке слово прижилось, имя собственное стало нарицательным, и когда мы говорим „гобелен“, то представляем именно то, что представлено в экспозиции», — объясняет одна из кураторов выставки Ирина Алексина, которая является историком быта, декоратором, членом Национальной ассоциации специалистов по протоколу и этикету (Россия).
Все шпалеры созданы на современном производстве по старинным технологиям. На каждой есть «подпись», которая представляет собой изображение трёх фламандских львов на щите. Так выглядел герб города Аллуин, в котором в 1878 году началась история мануфактуры.
По словам Ирины Алексиной, во все времена шпалеры являлись результатом коллективного труда. Заказчик — в средние века в лице королей, аристократии или церкви — выступал в роли идейного вдохновителя. Художник создавал эскиз, к обработке которого привлекали картоньера. Его задачей было перевести рисунок в натуральную величину, проработав все контуры и детали. Непосредственно изготовлением шпалеры вручную занимались ткачи и красильщики.
«Труд очень кропотливый. Ткачам нужно иметь точный глаз, цветовую шкалу. Красильщики средневековья — уникальные. До XIX века использовались только натуральные красители, которые были более устойчивыми и в зависимости от освещения могли менять эмоциональную нагрузку произведения», — рассказывает Ирина Алексина.
У мастеров, которые работают в технике ручного ткачества, на создание шпалеры уходит не менее года. Столько времени потратила на панно в старинной технике гобеленового шва художница Ирина Бурмистрова. Его можно увидеть в экспозиции.
Большая часть ковровых изделий, представленных на выставке, изготовлена машинным способом. По словам кураторов, Jules Pansu — это первая в истории мануфактура, которая переложила ручную шпалеру на машинное ткачество. На Всемирной выставке 1889 года, которая проходила в Париже, компания впервые представила шпалеру «Выезд на охоту» по мотивам миниатюры XV века, выполненную машиной.
Кураторы собрали выставку таким образом, чтобы продемонстрировать, какие художественные и технические этапы предшествовали появлению и творческому развитию шпалерного ткачества. Современные шпалеры соседствуют с раритетными ковровыми изделиями из коллекции куратора Ольги Шавриной. Этой же цели служит жанровое разнообразие: от тканых картин с пасторальными сценами, восточных миниатюр до европейского аванграда.
Среди известных работ выделяется копия шпалеры из известного цикла «Дама с единорогом» конца XV века. Шесть оригинальных произведений, которые входят в серию, хранятся в парижском музее Клюни. Отличительной чертой шпалер является переплетение растительных и животных мотивов на однотонном фоне, поэтому такой вид ковровых изделий называют «мильфлёр» (с французского mille-fleurs — «тысяча цветов»).
Сотрудничество французской мануфактуры с фондами наследия Пабло Пикассо и Жоана Миро обеспечивает её правом на воспроизведение работ художников в настенных коврах. На выставке демонстрируется копия картины Пикассо «Мандолина и гитара», которой в 2024 году исполнится 100 лет, а также «Золото глазури» Жоана Миро (1967 год). По словам Ирины Алексиной, только подбор нитей для создания таких произведений может занять год.
«Как декоратор, в этих шпалерах я вижу классные цветовые пятна, которые способны „собрать“ современный интерьер. Сделать это может не только тканая картина. Шпалеры давно оторвались от стены и могут использоваться как переносные арт-объекты. Представленные на выставке чапаны, мебель, предметы интерьера, изготовленные дизайнерами и художниками Узбекистана, показывают, как одна идея проникает в другую, как константы традиционной культуры сочетаются с пластичным гибридным искусством сегодняшнего дня», — говорит Ирина Алексина.
Выставка «Тканое великолепие. Гобелены как источник вдохновения от Рафаэля до Пикассо» в Государственном музее искусств продлится до 20 мая.
В её рамках пройдут лекции «История европейского гобелена» (13 мая, с 15:00 до 16:00), «Мир вокруг стола» (18 мая, с 15:00 до 16:00), которые прочитает Ирина Алексина. 13 мая состоятся встречи с участниками выставки (с 16:00 до 17:00) и с представителем Jules Pansu Алексеем Зотовым (с 17:00 до 18:00). Во вторник, 16 мая, пройдёт кураторская экскурсия по экспозиции (с 14:00 до 16:00).
Вход на все мероприятия, включая выставку, свободный.