Статуса резидента IT Park за невыполнение своих обязательств по данным на 1 мая лишена ещё 21 компания. Об этом сообщается на сайте информационно-технологического парка. В числе лишённых лицензии — 11 компаний из Ташкента, остальные — из других регионов Узбекистана.

В первом квартале количество резидентов IT Park, созданного летом 2019 года, составило 1262 компании (из них 876 пришлось на Ташкент), а на 1 мая — более 1300 компании.

Статус резидента за первый квартал получили 207 компаний, 71 компании было отказано в таком статусе, а 63 компании были лишены этого статуса за нарушение обязательств.

Организации-резиденты парка обязуются осуществлять виды деятельности, указанные в бизнес-плане, предоставлять ежеквартальный отчёт о своей деятельности и результаты ежегодного аудита финансово-хозяйственной деятельности. Нарушившие требования компании лишаются статуса резидента, а налоговые льготы аннулируются с восстановлением обязательств по их уплате в государственный бюджет.

В конце апреля министр цифровых технологий Шерзод Шерматов сообщал, что в первом квартале текущего года экспорт резидентов IT Park увеличился более чем в 3 раза до 57,2 млн долларов (для сравнения — за весь 2021 год экспорт составил 46 млн долларов).

«Если не будет какого-либо негативного внешнего влияния, мы в этом году обязательно достигнем запланированного результата в 300 млн долларов», — отметил он.

По данным IT Park, общий объём услуг, оказанных резидентами в первом квартале, составил 2,381 трлн сумов (+292% по сравнению с первым кварталом прошлого года, за весь 2022 год — 814 млрд сумов).