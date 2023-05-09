МИД Украины опубликовал заявление об участии лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая.

«Участникам была продемонстрирована российская военная техника, которая уже десятый год участвует в неспровоцированной агрессивной войне России против Украины», — говорится в заявлении.

В МИД Украины отметили, что в своём выступлении президент Российской Федерации Владимир Путин «оправдывал убийства украинцев, уничтожение украинских городов и сёл, похищение украинских детей и репрессии против жителей захваченных украинских территорий».

«В ночь перед мероприятием РФ выпустила по Украине 25 крылатых ракет, в том числе 15 по Киеву, чтобы причинить ещё больше смертей и нанести ещё больше разрушений на украинской земле», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад.

Участие их лидеров в заявлении расценивается как «недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за своё выживание и свободу».

Владимир Путин, выступая на мероприятии, заявил, что против России «вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность».

Он обвинил «западные глобалистские элиты» в том, что они «по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общества, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожают и семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком».

«Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестоких, корыстных планов», — заявил президент РФ.

Участие лидеров стран СНГ он назвал «благодарным отношением к подвигу наших предков»: «Они вместе сражались и вместе победили — все народы СССР внесли вклад в общую Победу».