Мини-пироги с клубникой





В разгар клубничного сезона обязательно порадуйте себя вкуснейшим клубничными мини-пирогами.

Кекс с клубникой





Рецепт пышного кекса на кефире с клубникой.

Творожный торт без выпечки с клубникой





Клубничный торт без выпечки можно приготовить и со свежей клубникой, и с замороженной.

Пирог с творогом и клубникой





Предлагаем рецепт вкусного и простого в приготовлении пирога с творогом и клубникой.

Итальянский пирог с клубникой





Итальянский пирог с тонкой ноткой ванили, корицы и свежей клубникой.

Десерт с клубникой «Магнолия»





Вариаций этого десерта много: есть «Магнолия» с киви, бананом, персиком. Мы предлагаем приготовить с клубникой.

Клубничное мороженое





Для приготовления вкусного домашнего мороженого понадобятся сливки, сгущёнка и клубника.

Торт «Фрезье»





Торт «Фрезье» от французских кондитеров — это нежный бисквит, крем, напоминающий пломбир и клубника.

Печенье с клубникой





Мягкое и по-домашнему вкусное печенье с кусочками клубники.