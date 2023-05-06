Мини-пироги с клубникой
В разгар клубничного сезона обязательно порадуйте себя вкуснейшим клубничными мини-пирогами.
Кекс с клубникой
Рецепт пышного кекса на кефире с клубникой.
Творожный торт без выпечки с клубникой
Клубничный торт без выпечки можно приготовить и со свежей клубникой, и с замороженной.
Пирог с творогом и клубникой
Предлагаем рецепт вкусного и простого в приготовлении пирога с творогом и клубникой.
Итальянский пирог с клубникой
Итальянский пирог с тонкой ноткой ванили, корицы и свежей клубникой.
Десерт с клубникой «Магнолия»
Вариаций этого десерта много: есть «Магнолия» с киви, бананом, персиком. Мы предлагаем приготовить с клубникой.
Клубничное мороженое
Для приготовления вкусного домашнего мороженого понадобятся сливки, сгущёнка и клубника.
Торт «Фрезье»
Торт «Фрезье» от французских кондитеров — это нежный бисквит, крем, напоминающий пломбир и клубника.
Печенье с клубникой
Мягкое и по-домашнему вкусное печенье с кусочками клубники.