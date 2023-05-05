В Ташкентском зоопарке 6−7 мая состоится вторая благотворительная выставка собак и кошек, спасённых волонтёрами, «Дорога домой», сообщили «Газете.uz» организаторы.

Выставка организована Обществом защиты бездомных животных «Хаёт», проектом «Мушуккент», Экологической партией Узбекистана и Ташкентским зоопарком.

Волонтёры и создатели приюта познакомят посетителей со своими подопечными — собаками и кошками, временно оказавшимися без дома. Расскажут о себе и о своём приюте или передержке, а также о том, как любой неравнодушный горожанин может оказать посильную помощь бездомным животным.

На мероприятии можно будет увидеть 50 собак и 5 кошек разных окрасов и размеров, у каждого животного — своя история и характер. Среди них можно найти себе верного друга по душе и подарить семью животному, нуждающемуся в любви и заботе.

Каждое животное на фестивале имеет необходимые прививки, паспорт и чипы и полностью готово к переезду в новый дом. Забрать животное домой можно прямо с выставки, но для этого потребуется пройти собеседование с куратором приюта и иметь с собой паспорт.

На прошлогодней выставке более 30 животных обрели новый дом.

Выставка будет проходить с 10:00 до 17:00. Вход на выставку платный — 20 тысяч сумов. Вырученные от продажи билетов средства пойдут на лечение, приобретение лекарств и стерилизацию животных — собак из приюта «Хаёт» и кошек «Мушуккента».