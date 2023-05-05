На выходных температура воздуха в Узбекистане понизится, сообщил Узгидромет.

5 мая днём по большей части территории Узбекистана ожидается малооблачная, сухая и тёплая погода с температурой воздуха в пределах +24…+29 градусов. Лишь по Каракалпакстану, Хорезмской области и к вечеру по Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областям местами возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. По северу страны температура воздуха понизится до +18…+23 градусов.

6 мая на территорию Узбекистана осуществится заток влажной и относительно прохладной воздушной массы с районов Каспийского моря. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Дневная температура воздуха понизится до +18…+23 градусов, что на 3−5 градусов ниже нормы для начала мая.

7 мая по центральным и восточным районам страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночная температура воздуха понизится до +8…+13 градусов, дневная — будет в пределах +20…+25. В отдельных районах возможно выпадение града.

5 мая по северу, югу и пустынной зоне, 6 мая местами по Узбекистану ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22−25 м/с, с пыльным позёмком.

По предгорным и горным районам 5−7 мая временами пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны сильные. В высокогорьях (свыше 2000 м) возможен переход дождя в снег, ожидаются селе-паводковые явления.

В Ташкенте в пятницу днём ожидается преобладание небольшой облачности, без осадков. Возможно усиление ветра до 12−15 м/с. Дневная температура воздуха будет в пределах +25…+27 градусов.

В субботу к вечеру в столице возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер 5−10 м/с, возможно усиление до 12−15 м/с. Температура ночью понизится до +10…+12 градусов, днём — до +20…+22. В воскресенье во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер 5−10 м/с. Ночная температура будет такой же, как в субботу, днём повысится до +22…+24 градусов.