В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как женщина поджигает себя на улице на глазах у других людей. Люди вокруг начинают кричать. Дальше женщина лежит у кого-то на руках, её лица не видно. Через какое-то время приезжает «скорая», и женщине оказывают медицинскую помощь.

В ГУВД Ташкента сообщили, что инцидент произошёл 2 мая примерно в 10:00 перед одним из магазинов на массиве Каракамыш Алмазарского района.

У Д. К., 1981 года рождения, возник конфликт с другими продавцами на улице за место для торговли. В знак протеста она облила себя бензином, который был при ней, и подожгла себя.

Женщину госпитализировали с ожогами лица, ладоней и 35% передней части тела.

В ходе предварительного расследования установлено, что пострадавшая и ранее вступала в конфликт из-за места для торговли и неоднократно пыталась совершить самоподжог, но сотрудники органов внутренних дел её останавливали.

Прокуратура Алмазарского района проводит доследственную проверку по факту инцидента.