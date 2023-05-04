Ферганский областной суд по уголовным делам вынес приговор шести лицам, имеющим отношение к подземному тоннелю в Риштанском районе, ведущему из Узбекистана в Кыргызстан. Об этом сообщила Служба государственной безопасности Узбекистана.

В июне прошлого года при осмотре автомобиля под управлением местного жителя было обнаружено 2707 мобильных телефонов 38 видов, на которые не было документов. Общая сумма изъятых телефонов составила 7,6 млрд сумов.





Далее выяснилось, что в доме в Риштанском районе, где временно проживал этот мужчина, был прорыт тоннель на глубину 10 м высотой 2 м, шириной 1,2 м и длиной 128 м длиной, который вёл на территорию Кыргызстана. Для входа и выхода из туннеля был установлен лифт.

Как оказалось, житель Дангаринского района, 1991 года рождения, купил дома со дворами в приграничной зоне, огородил их высокими заборами и «в целях маскировки своей преступной деятельности» в доме на территории Кыргызстана наладил производство пеноблоков, а в доме на территории Узбекистана открыл животноводческую ферму.

Для прокладки тоннеля мужчина нанял пятерых местных жителей 1984−1993 годов рождения.

После того, как тоннель был построен, из Кыргызстана в Узбекистан незаконно перевозились мобильные телефоны, ткани, медицинские изделия и лекарства, а из Узбекистана — валюта в особо крупном размере.





Шестеро мужчин были признаны виновными по статьям 182 (нарушение таможенного законодательства) и 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан) Уголовного кодекса Узбекистана. Трое получили сроки лишения свободы от 6 до 7 лет, ещё трое приговорены к исправительным работам.

Дом, где был прорыт тоннель, переходит государству, а сам тоннель будет засыпан в соответствующем порядке. Изъятые в качестве вещественных доказательств по уголовному делу 2707 мобильных телефонов также конфискованы в доход государства.