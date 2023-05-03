В социальных сетях распространилось видео с горящим автомобилем на обочине дороги Карши-Бешкент в Каршинском районе Кашкадарьинской области. В сообщениях говорилось, что за рулём сидел мужчина 2000 года рождения.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 103 (доведение до самоубийства или покушения на него путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения чести и достоинства личности лица) Уголовного кодекса Узбекистана.

Для установления причины смерти мужчины назначена соответствующая экспертиза. Расследование дела находится под контролем областной прокуратуры, говорится в сообщении.