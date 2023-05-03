При получении взятки от предпринимателя были задержаны главный бухгалтер и главный врач Чустского районного медобъединения Наманганской области, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Главный бухгалтер Б. С. в обмен на заключение договора с предпринимателем о поставке продуктов питания медучреждению на 1,3 млрд сумов потребовал 10% от этой суммы. При получении 2300 долларов бухгалтер был задержан.

Далее на основании его показаний оперативное мероприятие было продолжено — при получении от бухгалтера 2300 долларов был задержан главный врач медобъединения С. К.

Возбуждено уголовное дело по статье 210 (получение взятки), ведутся следственные действия.