В Сурханском государственном заповеднике были задержаны двое мужчин за незаконное изъятие детёныша Бухарского горного барана из природы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана.

Рейд провели сотрудники управления Минприроды Сурхандарьинской области, сотрудники Сурханского государственного заповедника и Пограничных войск Службы государственной безопасности.

Задержанные оказались жителями махаллей «Ходжамахмуд» Дехканабадского района А. Ж. и «Чучуккудук» Г. Ж. Кашкадарьинской области.





Детёныша Бухарского горного барана, который занесён в Красную книгу Узбекистана (2019), поместили в заповедник под ветеринарный надзор.

В отношении мужчин составлен административный протокол по части 1 статьи 82 (Нарушение режима государственного заповедника) Кодекса об административной ответственности Узбекистана. Подобное нарушение влечёт за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 15, а на должностных лиц — от 15 до 20 БРВ.

Собранные материалы и документы будут представлены в правоохранительные органы, говорится в сообщении.