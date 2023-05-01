В течение рабочей недели по Узбекистану ожидается слабый подток относительно прохладного воздуха с районов Казахстана, который незначительно понизит температуру, сообщил Узгидромет.

По стране сохранится погода без осадков, лишь 4 мая по северным районам возможен небольшой кратковременный дождь с грозой.

В понедельник по Узбекистану ожидается сухая погода, лишь в отдельных районах Ферганской долины в течение дня возможен дождь, гроза. По северу и пустынной зоне в отдельных районах будет усиливаться ветер до 15−18 м/с. Температура воздуха в дневные часы будет в пределах +28…+33 градусов.

Во вторник и среду по северу и пустынной зоне, а в четверг и пятницу местами по всей стране будет усиливаться ветер до 15−18 м/с, по северу и пустынной зоне 4 и 5 мая возможны порывы до 20−23 м/с.

В течение недели ожидается ровный ход температуры. Температура в дневные часы будет в пределах +25…+30 градусов.

По предгорным и горным районам республики 1−5 мая местами возможны кратковременные дожди, грозы.

В Ташкенте в течение недели без осадков, ветер восточного направления от слабого до умеренного. Температура воздуха 1 и 2 мая будет в пределах +28…+31 градуса, в 3 и 4 мая — +25…+27.