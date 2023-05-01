Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 мая провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил с успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Узбекистана, прошедшего 30 апреля.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев поздравил лидера и народ Казахстана с государственным праздником — Днём единства.

В ходе разговора внимание было уделено вопросам своевременной реализации решений глав государств, прежде всего подготовки и выполнения программ кооперации в приоритетных отраслях.

В этой связи правительствам поручено принять меры по ускорению совместных проектов в ходе предстоящего заседания межправительственной комиссии, которое состоится на этой неделе в Ташкенте.

Президенты Узбекистана и Казахстана также рассмотрели график предстоящих мероприятий.