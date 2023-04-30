На референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции участковые комиссии организовали голосование на дому для граждан, которые не могут по состоянию здоровья или по причине инвалидности прибыть на участки.

Корреспонденты «Газеты.uz» вместе с членами участковых комиссий посетили дома граждан, где и было проведено голосование.

Фото

голосование на дому, референдум-2023

Маргарита, 90 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

голосование на дому, референдум-2023

Надежда, 46 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

голосование на дому, референдум-2023

голосование на дому, референдум-2023

Мавжуда, 68 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

голосование на дому, референдум-2023

Зафар, 68 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

голосование на дому, референдум-2023

Тамара, 79 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

голосование на дому, референдум-2023

Нигматилла-ака, 62 года, Шайхантахурский район Ташкента.

голосование на дому, референдум-2023

Клара, 88 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

голосование на дому, референдум-2023

Мирзо-Улугбекский район Ташкента

голосование на дому, референдум-2023

голосование на дому, референдум-2023

голосование на дому, референдум-2023

голосование на дому, референдум-2023