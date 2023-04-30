На референдуме по Конституции Узбекистана в новой редакции участковые комиссии организовали голосование на дому для граждан, которые не могут по состоянию здоровья или по причине инвалидности прибыть на участки.

Корреспонденты «Газеты.uz» вместе с членами участковых комиссий посетили дома граждан, где и было проведено голосование.

Фото

Маргарита, 90 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

Надежда, 46 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

Мавжуда, 68 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

Зафар, 68 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

Тамара, 79 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

Нигматилла-ака, 62 года, Шайхантахурский район Ташкента.

Клара, 88 лет, Шайхантахурский район Ташкента.

Мирзо-Улугбекский район Ташкента