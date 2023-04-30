Голосование на референдуме по Конституции в новой редакции пройдёт на 55 участках при дипломатических и других представительствах Узбекистана в 39 странах (карта). Об этом на брифинге в пресс-центре Центральной избирательной комиссии сообщил заместитель министра иностранных дел Бахромжон Аълоев.

Первыми в 4:00 по ташкентскому времени открылись участки в Японии и Республике Корея. Последний участок закроется в 5:00 1 мая по Ташкенту в США.

К настоящему времени голосование идёт на участках в Японии, Южной Корее, Китае, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Индии, Пакистане, Турции, России (Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге) и во всех соседних с Узбекистаном странах — Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Афганистане).

Досрочное голосование проходило 19−26 апреля в 40 странах, в том числе в городах, где нет дипломатических представительств Узбекистана. Всего было открыто 1003 пунктов. В голосовании приняли участие более 159 тысяч человек.