Лапша вок с курицей и овощами





Пикантная лапша вок с курицей и овощами, которую легко приготовить в домашних условиях.

Рамен с яйцом





В основе этого супа бульон, лапша, яйца и зелёный лук, а также много вариаций других добавок.

Говядина по-азиатски





Главное в приготовлении этого блюда — нарезать мясо тонкими полосками и ненадолго оставить в маринаде на основе яйца, соевого соуса и крахмала.

Булочки «Бао» с начинкой





Азиатские булочки «Бао» с говядиной готовятся на пару.

Рамен с курицей





Суп представляет собой лапшу быстрого приготовления, мясо, овощи и яйца.

Суп Том Ям





Предлагаем приготовить дома самый популярный тайский суп — том ям.

Крылышки в медово-соевом маринаде





Предлагаем приготовить курицу в маринаде из соевого соуса с мёдом, чесноком и лимонным соком.

Роллы ким-паб по-домашнему





Ким-паб — традиционное блюдо южнокорейской кухни.

Курица с овощами в кисло-сладком соусе





Курица с овощами прекрасно подходит для лёгкого ужина, при желании можно добавить рис в качестве гарнира.