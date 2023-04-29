Лапша вок с курицей и овощами
Пикантная лапша вок с курицей и овощами, которую легко приготовить в домашних условиях.
Рамен с яйцом
В основе этого супа бульон, лапша, яйца и зелёный лук, а также много вариаций других добавок.
Говядина по-азиатски
Главное в приготовлении этого блюда — нарезать мясо тонкими полосками и ненадолго оставить в маринаде на основе яйца, соевого соуса и крахмала.
Булочки «Бао» с начинкой
Азиатские булочки «Бао» с говядиной готовятся на пару.
Рамен с курицей
Суп представляет собой лапшу быстрого приготовления, мясо, овощи и яйца.
Суп Том Ям
Предлагаем приготовить дома самый популярный тайский суп — том ям.
Крылышки в медово-соевом маринаде
Предлагаем приготовить курицу в маринаде из соевого соуса с мёдом, чесноком и лимонным соком.
Роллы ким-паб по-домашнему
Ким-паб — традиционное блюдо южнокорейской кухни.
Курица с овощами в кисло-сладком соусе
Курица с овощами прекрасно подходит для лёгкого ужина, при желании можно добавить рис в качестве гарнира.