Оператор водоснабжения столицы Toshkent shahar suv ta’minoti объявил о проведении плановых профилактических работ на крупных водопроводных сетях в рамках подготовки к весенне-летнему сезону.

В процессе работ давление питьевой воды может быть временно снижено или прекращено в ряде районов города.

Ремонтно-профилактические мероприятия будут проходить в будние дни недели, чтобы не доставлять неудобств населению. В пятницу, субботу и воскресенье подача питьевой воды не будет прекращаться ни в одном районе столицы.

«Такой масштабный сезонный ремонт улучшит качество подаваемой питьевой воды и других услуг», — подчеркнули в компании и принесли извинения за неудобства.

Полный список мест и времени отключения холодной воды опубликован в Telegram-канале оператора.