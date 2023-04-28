Выходные в Узбекистане будут тёплыми, местами ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра, сообщил Узгидромет.

28 апреля по Узбекистану осадков не ожидается, лишь к вечеру по Ташкентской области, а также по предгорным и горным районам местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха в дневные часы будет в пределах +28…+33 градуса.

На выходных по большей части территории страны будет наблюдаться ясная и солнечная погода. В предгорных и горных районах переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза.

В воскресенье по северо-западным районам Узбекистана возможно усиление ветра до 18−23 м/с. Температурный фон ночью будет в пределах +11…+16 градусов, днём — +28…+33.

В Ташкенте в пятницу днём без осадков, к вечеру возможен кратковременный дождь. Ветер 3−8 м/с, температура в пределах +28…+30 градусов. В субботу и воскресенье осадков не ожидается, ветер 5−10 м/с. Ночная температура будет в пределах +13…+15 градусов, дневная — +29…+31.