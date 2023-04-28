Несколько дней назад в социальных сетях распространилось видео, на котором маленькая девочка показывает синяки по всему телу, на её лице также видны следы сильных побоев.

УВД Сурхандарьинской области сообщало, что 22 апреля в Денауском районе девочка вышла играть на улицу. Через какое-то время её мать стала звать девочку, но та спряталась, потому что боялась мать. Женщина искала дочь около 40 минут, а после того как нашла, отвела домой и избила палкой.

Сейчас девочка находится на лечении в центральной больнице Денауского района. Её мать помещена в психиатрическую клинику для обследования.

Журналисты передачи «Миллар» телеканала «Миллий» смогли побеседовать с бабушкой девочки, которая рассказала, что мать её избивала регулярно.

По словам бабушки, её внучка была избита «до неузнаваемости»: «Лицо, всё тело было в синяках».

«Она по очереди бьёт обеих дочерей, у меня душа болит, я плачу, но ничего не могу сделать», — сказала женщина, добавив, что это происходило регулярно, а ответственные лица не воспринимали ситуацию всерьёз.

«Однажды, когда я дала девочке еду, она ударила её со словами: „Почему ты взяла еду у бабушки?“ Постоянно бьёт. Пусть отдаёт, сами будем растить. Пусть лишат родительских прав, она не достойна материнства», — отметила она.

Нейрохирург Фахриддин Хужаназаров в интервью телеканалу сообщил, что состояние девочки удовлетворительное, общая динамика положительная.

ОВД Денауского района продолжает доследственную проверку. Контроль над следственными действиями установило УВД области.