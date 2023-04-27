Строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» выведет «наш регион из транспортного тупика». Об этом на Ташкентском инвестиционном форуме 27 апреля заявил председатель Кабинета министров — руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

По его словам, реализация стратегического проекта также «соединит около четырёх миллиардов людей, расширит географию перевозок из Азии через Турцию в Европу, в регион Ближнего Востока, Ирана, страны Персидского залива и Северной Африки».

Глава правительства Кыргызстана отметил, что Ташкентский инвестиционный форум состоялся «как солидная международная дискуссионная площадка и имеет большое будущее».

«Это не фигура речи и поскольку становится все более очевидным, что в условиях, когда все системы привычного миропорядка начинают давать сбой, удержать на плаву нашу региональную „лодку“ можно будет, только если сохранять общее равновесие и следовать единому, согласованному курсу. Не ошибусь, если скажу, что аналитикам никогда не было так трудно делать свои прогнозы, как в наши дни», — заявил он.

Акылбек Жапаров отметил, что мировое сообщество становится свидетелем смещения «глобального экономического центра тяжести».

«К 2050 году, возможно, даже раньше страны с развивающейся экономикой, будут иметь экономику, в 2 раза превышающую совокупный размер стран группы G-7. Мы можем видеть, что мир движется к фрагментации на региональные и субрегиональные экономические блоки. Причём они будут с экономическим весом и глобальным авторитетом. Мы можем также наблюдать постепенное разделение мира на различные финансовые и экономические системы», — сказал он.





В своём выступлении председатель кыргызстанского Кабмина также обозначил «конкурентные преимущества» Центральной Азии.

«Мы видим наш регион в качестве единого геоэкономического пространства, в котором успешно формируются все формы экономического сотрудничества и взаимодействия. Причём все составляющие этой системы взаимно дополняют и усиливают друг друга. Здесь важным условием является обеспечение четырёх „свобод“: передвижения людей, товаров, услуг и капиталов. Работы очень много, но все реализуемо при наличии доброй воли», — заявил он.

«Мы видим наш регион в качестве геополитического посредника, через который осуществляется взаимодействие международной политики и центров влияния стран, расположенных на Востоке, Западе, Севере и Юге. Мы видим наш регион в качестве активно взаимодействующих и динамично развивающихся сообществ, которые разделяют и поддерживают схожие культурные, исторические и традиционные ценности и представления», — сказал Акылбек Жапаров.

В 2022 году между Узбекистаном, Китаем и Кыргызстаном было подписано соглашение по разработке технико-экономического обоснования по участку маршрута «Торугарт — Арпа — Кош-Добо — Макмал — Джалал-Абад» протяжённостью 280 км. Технико-экономическое обоснование проекта строительства железной дороги планируется подготовить к 1 июня 2023 года. Разработкой ТЭО займётся проектный институт Китая. До конца января Узбекистан и Кыргызстан должны были обсудить форму и порядок управления проектом.