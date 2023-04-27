Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал колонку для азербайджанского информационно-аналитического портала Haqqin.az. Статья посвящена и адресована странам Центральной Азии. Эта же статья на английском языке опубликована турецкой Daily Sabah.

В материале Андрей Ермак проводит параллели между отношениями России и Украины до 2014 года и государствами центральноазиатского региона, отмечая, что страна, желающая выйти из-под влияния метрополии, вынуждена платить высокую цену.

«Вторжение России в Украину стало очередным шагом в попытке вернуть международные отношения в XIX век, когда Россия воспользовалась правом завоевания, чтобы стать ведущим „дирижёром“ „Концерта Европы“ и успешно сыграла „Большую игру“ в Центральной Азии. Разделительная линия Север-Юг, проходящая через Северное Причерноморье, Каспийское море и упирающаяся в Алтай, и сейчас остаётся ключевой для реализации планов Кремля. Строго говоря, это был столп российской имперской политики», — пишет Андрей Ермак.

Однако, отмечает он, для народов, возобновивших самостоятельное государственное строительство после распада Советского Союза, Россия потеряла свою привлекательность как региональный центр притяжения.

«Хотя бы потому, что она не смогла, да и не попыталась предложить своим соседям какой-либо интеграционный проект, который предусматривал бы равноправное партнёрство и не позволял России занять позицию главного, а то и единственного бенефициара. СНГ, ОДКБ, Евразийский союз — все эти форматы многостороннего сотрудничества в их нынешнем виде направлены на сохранение этой исключительности», — подчёркивает глава офиса президента Украины.

Андрей Ермак отметил, что для государств Центральной Азии исторически многовекторность является естественным способом коммуникации с внешним миром. «Украина тоже стремилась быть многовекторной — пока имперское чванство России не заставило её сделать окончательный выбор», — пишет он.

«Не только украинцы сталкиваются с территориальными претензиями Москвы как местью за отсутствие пиетета по отношению к её амбициям. И первое, и второе прекрасно известны нашим друзьям в Казахстане. И украинцы, и узбеки в разгар зимы испытали на себе газовый шантаж. Так же, как и Киев, Бишкек прекрасно осознаёт, насколько мало шансов на экстрадицию и суд над кремлёвскими ставленниками. И в Душанбе, и в украинском Крыму знают, каким мощным инструментом давления может быть российская военная база. Кроме того, я считаю, что и конезавод в Ашхабадской области, и владелец конноспортивного клуба „Буча“ согласны с тем, какое наказание заслуживают убийцы скаковых лошадей», — написал Андрей Ермак.

Глава офиса президента также отметил, что «шутку о привычке Москвы хоронить логистические и энерготранспортные проекты, созданные без участия России, не нужно объяснять ни одному жителю древнего Шёлкового пути».

«Между Украиной и государствами Центральной Азии гораздо больше общего, чем кажется», — подчеркнул Андрей Ермак. Он поблагодарил страны региона за голосование по украинским резолюциям в ООН. «Мы понимаем, что при определённых обстоятельствах даже „воздержание“ является проявлением мужества, не говоря уже о систематическом голосе „за“», — отметил автор.

Андрей Ермак добавил, что информация о событиях в Украине часто доходит до государств региона «с огромными искажениями из-за подавляющего российского присутствия в их информационном поле». Он подчеркнул: «То, что происходит в Украине, — это не опосредованный конфликт между Москвой и Вашингтоном, как это представляется российской пропагандой. Мы люди, а не прокси. В этой войне всё просто: есть агрессор и есть жертва агрессии. Потерпевший имеет право на защиту всеми доступными способами. В частности, поиск поддержки за границей. Но нам это было бы не нужно, если бы Россия не была зациклена на „величии“. В современном мире величие измеряется уровнем медицины, качеством образования, передовыми технологиями, а не завоеваниями. Однако люди из прошлого не могут этого понять».

Глава офиса президента Украины отмечает, что в результате военной агрессии и санкций Россия потеряла своё место в лиге сверхдержав. «Это означает, что грядёт дальнейшая деградация системы международной безопасности. В частности, в Центральной Азии. Москва последовательно вмешивается в интеграционные процессы внутри региона, чтобы сохранить свою многолетнюю роль арбитра. Это не что иное, как продолжение имперской практики проведения границ без учёта этнических карт», — подчёркивает Ермак.

Автор обращает внимание на то, что Россия установила тесные отношения с афганским движением «Талибан», несмотря на то что всё ещё определяет их как террористическую организацию. Он напомнил, что «Россия неоднократно прибегает к стратегии рэкета: Кремль стремится создать проблему, а затем предложить свои (по умолчанию — безальтернативные и очень дорогие) услуги по её решению».

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина борется за воссоздание мира, где все живут по правилам. «Мы стремимся построить систему международных отношений, обеспечивающую безопасность для всех, а не только для членов высшей геополитической лиги. Мы стремимся к надёжному миру, в котором право определять своё будущее гарантируется эффективными механизмами безопасности, а агрессор обязательно наказывается», — пишет он.

Глава офиса президента Украины поблагодарил все страны, включая государства Центральной Азии, которые блокируют попытки России восстановить свою «подорванную в Украине» военную мощь, и в завершении статьи предложил от имени своей страны «открытую платформу для реформирования международных отношений».

«Мы были бы признательны, если бы страны Центральной Азии присоединились к спонсорам нового, более справедливого и безопасного мирового порядка для общего блага», — заключил Андрей Ермак.