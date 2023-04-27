В Академии художеств Узбекистана проходит выставка «20-летие Чешско-узбекской археологической экспедиции». Как мы писали, в её открытии участвовал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Совместная экспедиция с 2002 года при спонсорстве Карлова университета (Прага) и Термезского государственного университета проводит регулярные археологические полевые исследования в разных районах Сурхандарьинской области.

По данным пресс-службы Академии художеств, на выставке представлены образцы археологических находок, текстовых панно, планов археологических раскопок, древних находок из Термезского археологического музея, а также фотографии с мест исследований.





С 2002 по 2011 годы экспедиция изучала археологические памятники Шерабадского оазиса, после раскопок в Джандавлаттепе начались изучения в предгорьях Кохитангтог и Бойсунтог, а с 2021 года — создание археологической карты Джаркурганского района.





Международная группа провела сбор информации об археологических памятниках степей Восточного Кохитангтога и динамике их расположения. Основное внимание уделялось проведению геоархеологических раскопок на таких памятниках, как Бургут курган, Кайриттепа, Боболангар, Искандертепа, Даханай джом, Мирзаали и Карчигай.





Предметы экспозиции выставки помогают получить ответы на вопросы: как менялся исторический ландшафт региона на протяжении веков, как местные жители использовали природный ландшафт, с какого периода были заселены Сурхандарьинские предгорья, где находились поселения во время похода Александра Македонского и другие.





В 2015—2018 годах совместная экспедиция провела полевые исследования на склонах Кохитангтога, вокруг посёлков Зарабог, Карабог, Кампиртепа, Майдан, Гоз, Шалкан и Кизилолма Шерабадского района на площади около 200 тысяч кв. м, в результате было найдено 277 артефактов.