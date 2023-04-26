Студентка, проживающая в Чартакском районе Наманганской области, обратилась на «горячую линию» уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) с жалобой на то, что неизвестный мужчина постоянно угрожает ей по телефону и преследует.

Как сообщила пресс-служба омбудсмана, человек много раз приставал к девушке, беспокоил её подруг и даже угрожал убить её мать.

Обращение студентки было направлено представителю омбудсмана в Наманганской области и рассмотрено совместно с сотрудниками УВД Чартакского района. Личность мужчины была установлена, им оказался местный житель А. О., 1991 года рождения, на него составили протокол и передали дело в суд.

Чартакский районный суд по уголовным делам применил к А. О. статью 41 (Оскорбление) Кодекса об административной ответственности Узбекистана и назначил штраф в пятикратном размере базовой расчётной величины.

Кроме того, А.О. написал расписку о том, что больше не побеспокоит девушку.