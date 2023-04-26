Министерство природных ресурсов призвало всех сотрудников министерств, ведомств, предприятий и организаций, Совет министров Каракалпакстана, а также хокимияты городов и областей в рамках месячника «Чистый воздух», который проходят с 10 апреля по 10 мая, каждую пятницу проводить «День без автомобилей».

«Цель данной акции — снижение воздействия транспортных средств на окружающую среду, а также использование велосипеда для ведения здорового образа жизни», — отмечается в сообщении.

Ранее хокимият Ташкента сообщил о проведении 28 апреля «Дня без автомобиля». Анонсировано проведения «множества мероприятий», направленных на сокращение передвижения на личных автомобилях, пропаганду преимуществ общественного транспорта, велосипедов и пеших прогулок среди населения.