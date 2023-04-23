Совокупный доход населения Узбекистана (валовой доход перед вычетом из него обязательных или других отчислений) в первом квартале 2023 года в реальном выражении (минус инфляция в 11,66%) вырос на 10,8% и по предварительным данным составил 144 трлн сумов, сообщает Агентство статистики при президенте.

Темп роста оказался выше, чем в первом квартале 2022 года (5,4%), 2021 года (9,8%), 2020 года (7,6%), 2019 года (8,6%) и 2018 года (10,6%). Данные за первый квартал 2017 года не представлены (за весь год рост был 12,2%).

Совокупный доход — один из главных показателей уровня благополучия населения. Он состоит не только из доходов от трудовой деятельности и самостоятельной занятости, но и от собственного производства услуг для собственного потребления, доходов от собственности (процентов, дивидендов, гонораров и т. д. ) и доходов от трансфертов (пенсий, пособий, стипендий, денежных переводов).

Финансист Отабек Бакиров написал пост, в котором поинтересовался, как совокупный доход мог показать рекордный рост за квартал, если в этом году во многих отраслях наблюдались простои, а объём денежных переводов имеет тенденцию к сокращению.

В Агентстве статистики ответили, что совокупный доход рассчитывается на основании методического пособия, разработанного на основе Системы национальных счетов (НСС), международных статистических стандартов 2008 года, рекомендаций Международной организации труда и законодательства Узбекистана.

По сообщению агентства, увеличение совокупного дохода населения произошло в основном за счёт «значительного изменения» доходов от трудовой деятельности (наёмных работников и самозанятости), на долю которых приходилось 60,4% всех доходов, и доходов от трансфертов, которые составили 27,9%.

Номинальный темп роста доходов от трудовой деятельности составил 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и обеспечил увеличение номинального размера совокупных доходов населения на 12,8%, отмечает агентство.

Номинальный рост доходов от социальных трансфертов (пенсии, пособия и стипендии) составил 26,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года и обеспечил увеличение номинального размера совокупного дохода на 3,2%.

Объём денежных переводов из-за границы номинально вырос на 37,2%, а его доля в совокупном доходе населения увеличилась только на 1,5 процентных пункта. Это изменение обеспечило увеличение номинальной величины совокупного дохода населения на 5,2%, указали в ведомстве.

Кроме того, доля доходов от услуг собственного производства для личного потребления в совокупном доходе населения составила 8,3%, номинальный темп роста — 20,9% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, что увеличило номинальный совокупный доход на 1,8%.