В результате дорожного-транспортного происшествия в Коканде Ферганской области утром 22 апреля погибли два человека, сообщает пресс-служба областного УВД.

По данным ведомства, ДТП произошло, когда водитель Lacetti А. Т. (1998 года рождения) проезжал перекрёсток на пересечении улиц Туркистон и Пустиндуз, а водитель Mercedes-Benz Б. Х. (1972) выехал со второстепенной дороги.

В результате два пассажира Mercedes-Benz получили травмы и скончались. Водители с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.