Самса «Тюльпан»





Предлагаем рецепт домашней самсы из песочного теста в форме тюльпана.

Кайнатма шурпа





Шурпа готовится из молодой баранины и сочных овощей с добавлением ароматных специй.

Праздничный плов





Есть несколько секретов, благодаря которым вы можете приготовить вкусный и рассыпчатый праздничный плов.

Самса-шурпа





Самса в виде кувшина удивит не только ваших домашних, но и гостей.

Манты «Розочка»





Оригинальная формовка мант не только красиво смотрится при подаче, но и существенно ускоряет процесс приготовления блюда.

Плов с каватаком (ток-оши)





Приготовьте плов с каватаком — это голубцы из виноградных листьев. В отличие от долмы каватак готовится вместе с пловом, зачастую вместо мяса.

Слоёная тандыр самса в духовке





Тандыр самса в домашних условиях. В процессе готовки противень с самсой в духовке переворачивается вверх дном.

Пахлава





В видеорецепте показаны все тонкости приготовления пахлавы.

Красивый медовый хворост





Хворост в медовом сиропе станет украсит ваш праздничный стол.