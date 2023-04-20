Самса «Тюльпан»
Предлагаем рецепт домашней самсы из песочного теста в форме тюльпана.
Кайнатма шурпа
Шурпа готовится из молодой баранины и сочных овощей с добавлением ароматных специй.
Праздничный плов
Есть несколько секретов, благодаря которым вы можете приготовить вкусный и рассыпчатый праздничный плов.
Самса-шурпа
Самса в виде кувшина удивит не только ваших домашних, но и гостей.
Манты «Розочка»
Оригинальная формовка мант не только красиво смотрится при подаче, но и существенно ускоряет процесс приготовления блюда.
Плов с каватаком (ток-оши)
Приготовьте плов с каватаком — это голубцы из виноградных листьев. В отличие от долмы каватак готовится вместе с пловом, зачастую вместо мяса.
Слоёная тандыр самса в духовке
Тандыр самса в домашних условиях. В процессе готовки противень с самсой в духовке переворачивается вверх дном.
Пахлава
В видеорецепте показаны все тонкости приготовления пахлавы.
Красивый медовый хворост
Хворост в медовом сиропе станет украсит ваш праздничный стол.