Дата празднования Рамазан хайита в Узбекистане будет объявлена 20 апреля, сообщили в Центре фетвы Управления мусульман (УМУ).

По данным учреждения, рабочая группа, состоящая из улемов и квалифицированных специалистов, наблюдает за новолунием месяца Шавваль (десятый месяц мусульманского календаря, Шавваль начинается сразу после Рамадана и обязательного поста) в день Рамадана в сотрудничестве с экспертами из зарубежных стран. Представители группы проводят мониторинг в США, Турции, Южной Кореи и России.

УМУ, опираясь на вопросы шариата и астрономические расчёты, сообщило, что новолуние будет наблюдаться 20 апреля 2023 года в некоторых регионах Земли.

«Поэтому делаются предварительные заключения, что Рамазан хайит выпадет на пятницу, 21 апреля 2023 года. Стоит отметить, что ряд стран, таких как США, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, объявили пятницу, 21 апреля этого года, праздником Рамазан хайит», — говорится в сообщении.

По данным Управления мусульман после того, как рабочая группа получит последние данные от своих представителей в США, Турции и западных странах последнюю информацию о наблюдении за новолунием, 20 апреля будет объявлено окончательное заключение.

Стоит отметить, что в Таджикистане о том, что Рамазан хайит будет праздноваться 21 апреля, объявили во вторник. В Кыргызстане власти сообщили, что Рамазан хайит отпразднуют 21 апреля, в понедельник.