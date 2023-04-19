Два пункта в насыщенной программе Международного фестиваля изобразительного и прикладного искусства, который проходит в эти дни в Ташкенте, можно выделить особо — это выставки зарубежных художников.

Одну — с участием молодых авторов Беларуси, России и Кореи — принимает Центральный выставочный зал. Другую — под названием «Встреча художников тюркского мира» — представляет Галерея изобразительного искусства (НБУ).

Обе выставки говорят о стремлении Академии художеств Узбекистана вывести ежегодный фестиваль на новый уровень, придать ему определённый вес, а также расширить и укрепить культурные связи. «Голос» второй, благодаря масштабу и целостности экспозиции, звучит громче.





Выставка «Встреча художников тюркского мира» — это более 100 картин, под которые в Галерее НБУ отвели весь второй этаж. Авторами являются художники из стран-участниц Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ): Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана. Соотношение гостей и принимающей стороны почти одинаковое: 16 и 15.

По словам председателя Академии художеств Узбекистана Акмаля Нуритдинова, изобразительное искусство страны на выставке представляют преимущественно художники среднего поколения и несколько молодых авторов, которые продолжают творческий поиск. Это Фаррух Ахмадалиев, Гайрат Ибрагимов, Мирвохид Мирсаидов, Алишер Аликулов и другие. В своих работах локальные живописцы обращаются к сюжетам восточных миниатюр, фресок — таких большинство.

Файзулла Ахмадалиев (Узбекистан)

Делегация художников «тюркского мира» состоит, в основном, из представителей старшего поколения, на счету которых десятки международных выставок, а призвание выражено в званиях и орденах.

Народный художник Азербайджана Сакит Мамедов в этом плане абсолютный рекордсмен. Он носит титулы барона и рыцаря Мальтийского ордена, графа Ватиканской академии геральдики, является почётным членом Римской академии современного искусства, Союза художников ЮНЕСКО и обладателем медали Леонардо да Винчи, ордена «Честь Европы» и т. д.

Работа Сакита Мамедова «Равнина Джыдыр», которую художник подарил британской королеве Елизавете II в честь её 90-летия, украшает стену Виндзорского замка, а портрет Папы Иоанна Павла II хранится в Государственном музее Ватикана.

Сакит Мамедов (Азербайджан)

В Ташкент художник привёз пять картин. Три из них — женские портреты, которые составляют особую линию в творчестве Мамедова. Работает живописец в собственном жанре «опализм». Его выразительной чертой является игра цветов и внутреннее свечение, присущее благородному опалу — камню, который дал название жанру.

Свой стиль и у народного художника, профессора Азербайджанского государственного университета искусства и культуры Арифа Азизова. В процессе работы над картинами он использует акрил, акварель, краски собственного изготовления. Написанные точками пейзажи и абстракции выглядят как мозаики или витражи.

Ариф Азизов (Азербайджан)

Серию работ «Анатомия метрополя» в стиле фотореализма привёз на выставку современный турецкий художник Кадыр Аблак.

Кадыр Аблак (Турция)

Экспозиции художников Казахстана и Кыргызстана собраны, как лоскутное одеяло. Представлены как реалистические пейзажи, так и картины в направлении символизма. Казахстанский художник Сембигали Смагулов обращается к первобытному искусству, петроглифам. Вдохновение в истории и орнаментах ищет и художник из Кыргызстана Юристанбек Шыгаев.

Сембигали Смагулов (Казахстан)

Юристанбек Шыгаев (Кыргызстан)

Три разных направления представляют художники из Туркменистана. Тойлы Чупанов, преподаватель Туркменской государственной специальной художественной школы, демонстрирует владение техникой масляной живописи.

Гахрыман Гочмырадов интересен тем, что ищет сюжеты в настоящем. Одна из его картин «Человек и садовник», посвящённая роли и месту гаджетов в жизни людей, словно обыгрывает поговорку «что посеешь, то и пожнёшь».

Тойлы Чуланов (Туркменистан)

Гахрыман Гочмырадов (Туркменистан)

Выставку «Встреча художников тюркского мира» можно посетить до 20 апреля. Краткосрочность связана с тем, что экспозиция является частью фестиваля, который при чрезвычайно насыщенной программе длится всего пять дней. Увеличение длительности фестиваля хотя бы до 20 дней зависит от финансирования, которого пока что недостаточно.

Бахтиёр Махкамов (Узбекистан)

Большая экспозиция в ЦВЗ собрана из работ молодых авторов Беларуси, России, Индии, Кореи и Узбекистана. Это рисунки учащихся детских школ изобразительного искусства, картины студентов факультета живописи Университета архитектуры и изящных искусств имени Джавахарлала Неру, Уфимского государственного художественного института имени Загира Исмаилова. Представлены на выставке и дизайнерские принты, современная одежда, украшения, выполненные студенческо-профессорским коллективом университета Ким Йонг.









Отдельно от «гостевой» экспозиции существует выставка «Вне пространства и времени». Её к Международному дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта, подготовила секция «Художники театра, кино и анимации» Творческого Союза художников Узбекистана. Куратором выступила художница Татьяна Фадеева.

Татьяна Фадеева (Узбекистан)

На время фестиваля выставку, которая частично располагалась перед входом в ЦВЗ и на первом этаже, подняли на второй. Это привело к тому, что она рассыпалась — арт-объекты перестали поддерживать связь друг с другом, однако сохранили к себе интерес. «Письма Татьяны» Доно Ганиевой и «В пустыне думы о любви» Мехринигор Абдувалиевой, задуманные в формате перфоманса, теперь поддерживают не специально приглашённые артисты, а посетители, которые разглядели в инсталляциях потенциал для сэлфи и охотно его реализуют.

Доно Ганиева, «Письмо Татьяны»

Удачно играют на условном противопоставлении «архитектурные» инсталляции «Богема» Даврона Раджабова и «Падение» Санъата Кенжаева и Фурката Базарова. Первая представляет собой лёгкую конструкцию, состоящую из лестниц, по которым бегут человечки из проволоки. Автор рассматривает творческий поиск как образ жизни.

Даврон Раджабов, «Богема»

«Искусство для творцов очень важно. Это цель, ради которой они живут, идут вверх и вниз по ступеням, в поиске, в движении. Творческий процесс личности не ограничен ничем: ни мнением обывателей, ни заботой о надлежащем положении в системе социальных отношений. Только непрерывное самопознание», — считает Даврон Раджабов.

Санъат Кенжаев и Фуркат Базаров, «Падение»

Инсталляция «Падение» Санъата Кенжаева и Фурката Базарова тяжеловесная в прямом смысле слова — она собрана из шлакоблоков. Часть лежит на полу, другую держат в воздухе прутья. По словам куратора Татьяны Фадеевой, работой авторы отозвались на землетрясение в Турции. Их инсталляция — о хрупкости окружающего мира.

Гаянэ Матевосян, «Лаборатория анимации»

В роли отдельного выставочного проекта может выступить «Лаборатория анимации» режиссёра и художницы Гаянэ Матевосян. Небольшая экспозиция знакомит посетителей с процессом создания анимационных фильмов — от набросков до готовой продукции — на примере мультфильма «Маленькая Пери», снятого в 2004 году. Представлен и съёмочный станок. Он помогает представить, каким образом создаются мультфильмы в технике бумажной марионеточной перекладки.

Выставку в ЦВЗ можно посетить до 21 апреля.