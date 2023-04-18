Министр дошкольного и школьного образования Узбекистана Хилола Умарова назвала печальным и стыдным инцидент в школе №31 Узунского района Сурхандарьинской области, где учитель-мужчина избил двух коллег-женщин. Видеообращение министра опубликовала пресс-служба МДШО.

«Я пришла в ужас, увидев произошедшее. Очень печально, что происходит такое, что происходит рукоприкладство в среде интеллигенции, учителей, в то время, когда уважаемый глава государства уделяет столько внимания женщинам и учителям. Сейчас учитель-мужчина взят под контроль со стороны правоохранительных органов и не останется без наказания», — заявила министр.

По её словам, две пострадавшие учительницы находятся в больнице под наблюдением врачей. Она сама также держит на контроле ситуацию.

«Уважаемые учителя, уважаемые педагоги, уважаемая интеллигенция! Очень печально и стыдно, что мы находимся в такой ситуации. В нас, в нашем народе течёт кровь наших предков. Мы не должны допускать таких случаев», — отметила она.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что инцидент произошёл 14 апреля. 34-летний учитель избил двух коллег во время собрания в кабинете директора школы.

18 апреля, когда в интернете появилось видео, было возбуждено уголовное дело по статье 277 Уголовного кодекса (хулиганство).