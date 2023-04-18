В социальных сетях распространилось сообщение о том, что сотрудник хокимията Ханабада Андижанской области получил ножевые ранения.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов уточнил «Газете.uz», что человек, получивший ножевое ранение, не является сотрудником хокимията, а работает в одном из комитетов. «Гражданин выжил», — сказал он.

В пресс-службе прокуратуры Андижанской области сообщили, что инцидент произошёл 15 апреля. В качестве подозреваемого задержан мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 (покушение на умышленное убийство) через статью 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) Уголовного кодекса.

Прокуратура Ханабада ведёт следственные действия.