Гимнастки Узбекистана завоевали четыре медали — одну серебряную и три бронзовые — на третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике, прошедшем в Ташкенте с 14 по 16 апреля, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В заключительный день соревнований сборная Узбекистана завоевала 2 бронзовые медали. Одну из них получила Тахмина Икромова в индивидуальной программе с обручем — 32,15 балла. Первое место заняла гимнастка из Италии София Рафаэлли (34,85), второе — Маргарита Колосов из Германии (32,4).





Вторую «бронзу» в этот день завоевали спортсменки в групповом упражнении с 5 обручами (Екатерина Фетисова, Мумтозабону Исхокзода, Наргиза Джуманиязова, Рухшона Дехконова и Иродахон Садикова) — 27,95 Первое место заняла сборная Китая (33,4), второе — сборная Казахстана (28,15).

15 апреля Тахмина Икромова завоевала серебряную медаль в индивидуальной программе в многоборье с результатом 126.25. «Золото» досталось гимнастке из Италии Софии Рафаели — 131.85, «бронза» — Маргарите Колосов из Германии — 125.20.





В групповых упражнениях (с 3 лентами и 2 мячами) представительницы сборной Узбекистана с результатом 57.30 завоевали бронзовые медали. Сборная Китая заняла первое место — 63.5, сборная Германии — второе место с результатом 57.70.





В заключительный день на соревнованиях присутствовали заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева, гимнастка Оксана Чусовитина (справа), а также бывшие гимнастки из России. В их числе — двукратная абсолютная чемпионка мира, олимпийская чемпионка мира по художественной гимнастике и бывший депутат Госдумы РФ Алина Кабаева (третья слева), двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева и другие.

Стоит отметить, что летом 2022 года Евросоюз, Великобритания и США включили в список санкций Алину Кабаеву, которую связывают с президентом России Владимиром Путиным.