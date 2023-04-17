Футбольный матч шестого тура Суперлиги Узбекистана между ташкентским «Бунёдкором» и каршинским «Насафом» завершился со счётом 1:1.

Первыми счёт в игре открыли гости — на 40-й минуте защитник Голиб Гайбуллаев вывел вперёд «Насаф». «Бунёдкору» удалось вырвать ничью в компенсированное время (90+6') в самом конце встречи благодаря голу Алексея Носко.

Обзор матча

При этом большую часть матча каршинцы играли в меньшинстве — на 33-й минуте судья Рахимбек Каримов удалил с поля полузащитника Абубакира Ризо Турдиалиева, а затем капитана команды Умара Эшмурадова на 71-минуте.

После финального свистка произошла драка с участием большого числа игроков.

Спортивный журналист Николай Егорычев рассказал, что игроки и тренерский штаб «Насафа» остались недовольны решениями судьи Рахимбека Каримова, который показал красные карточки двум игрокам гостей. После игры Турдиалиев встретил судью в подтрибунном помещении и высказал ему свои претензии.

По его словам, главный арбитр матча уходил с поля под оскорблениями фанатов гостей, «которых было несколько тысяч». Он сослался на видео, где капитан «Бунёдкора» Даврон Эргашев, покидая поле после свистка, «вёл себя очень вызывающе». На записи можно увидеть, как он кричит и целует эмблему клуба, а затем в его сторону направляются игроки «Насафа», после чего начинается потасовка.

«Заходя в подтрибунное помещение, игроки „Бунёдкора“ и „Насафа“ уже толкались и выясняли отношения. К конфликту присоединился главный тренер каршинцев Рузикул Бердиев… Игроки „Бунёдкора“ заступались за капитана, игроки „Насафа“ — за главного тренера», — отметил он.

По оценке журналиста, конфликт, в котором принимали участие около 40−50 человек, продолжался около 10 минут. «У игрока „Бунёдкора“ Аваза Улмасалиева я лично увидел кровь на лице — ему то ли разбили нос, то ли губу», — сказал он.

На послематчевой пресс-конференции Бердиев сообщил, что Даврон Эргашев показывал «некрасивые жесты», из-за чего он подошёл к нему и сказал: «Ты что делаешь? Ты взрослый [человек], зачем такие жесты показываешь? Ты ещё игру не выиграл, вничью сыграл дома. Ну что ты показываешь? У него не в первый раз повторяется… Это не красиво, он не успокаивался».

Специалист отметил, что за этот инцидент его могут лишить тренерской лицензии. «Пусть забирают, ничего страшного. Мы страдали. Пусть меня зарубят, ничего страшного. Что они творят… Я считаю, что это не справедливо», — заявил он.





По итогам шести туров турнирную таблицу с 14 очками возглавляет «Насаф», следом идёт «Бунёдкор», у которого столько же баллов.