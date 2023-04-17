В ночь с 15 на 16 апреля православные Ташкента собрались в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы, чтобы отметить главный праздник Церкви — Пасху. Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий доставил из Иерусалима Благодатный огонь. Обычно святыню привозят в Ташкент к полуночи, однако в этом году прибытие священнослужителей задержалось на четыре часа.





Верующие ждали владыку с корзинами куличей и раскрашенных яиц. Митрополит Викентий известил о прибытии Благодатного огня возгласом «Христос воскресе!» Верующие отвечали ему «Воистину воскресе» и зажигали свои свечи от святыни.

В храме владыка совершил Божественную литургию. Отрывок из Евангелия был прочитан на нескольких языках мира. Митрополит пожелал прихожанам мира, согласия, божественной любви, благополучия и духовного богатства.





После обряда Причастия, который совершается в конце службы, владыка освятил пасхальную выпечку и яйца.

8 апреля католики и представители других конфессий собрались в храме Святейшего Сердца Иисуса в Ташкенте, чтобы отметить Пасху.