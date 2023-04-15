Международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства пройдёт в Ташкенте и областях страны с 17 по 21 апреля. Участие в нём примут художники Узбекистана, а также Республики Кореи, Беларуси, России.

Самая большая делегация — в составе 20 человек — прибудет в столицу под эгидой международной организации ТЮРКСОЙ, которую называют «ЮНЕСКО тюркского мира». Она была основана в 1993 году в результате соглашения министров культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции. Задача организации заключается в содействии духовному сближению и укреплению братского единства тюркских народов, представлении тюркской культуры в мире и трансляции её традиций последующим поколениям.

От каждой страны-участницы ТЮРКСОЙ в Ташкент приедет по три художника. Каждый привезёт с собой от трёх до пяти работ, которые лягут в основу международной выставки «Встреча художников тюркского мира», посвящённой 30-летию организации. Инициатива её проведения принадлежит Академии художеств Узбекистана. Развернётся экспозиция в Галерее изобразительного искусства (НБУ).





«В прошлом году мы участвовали в выставке тюркских художников, которая проводилась в Стамбуле, и ряде других мероприятий. На одном из них обсудили создание Академии изящных искусств тюркских народов. Мы вместе с представителями стран-участниц ТЮРКСОЙ вернёмся к этой идее уже в Ташкенте, собравшись за круглым столом в рамках фестиваля. Нам предстоит решить, какой будет академия, в какой стране она расположится, определить принципы работы», — рассказал на пресс-конференции председатель Академии художеств Узбекистана Акмаль Нуритдинов.

Он отметил, что одним из этапов подготовительной работы к фестивалю стала встреча с генеральным секретарём ТЮРКСОЙ Султаном Раевым, на которой стороны обсудили «многие аспекты развития искусства тюркских художников».

«То, что [представители стран-участниц ТЮРКСОЙ] участвуют в таком большом фестивале, станет для них сюрпризом. Они ещё не представляют, что их ждёт. Думаю, у них останется хорошее впечатление после отъезда», — сказал председатель Академии художеств.





Международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства в Ташкенте пройдёт на семи площадках: в Центральном выставочном зале, Галерее изобразительного искусства (НБУ), Караван-Сарае культуры им. Икуо Хираямы, Ташкентском доме фотографии, Музее миниатюры Востока им. К, Бехзода, галерее Академии художеств и павильоне Республиканской школы дизайна, который был реконструирован в прошлом году. По словам Акмаля Нуритдинова, в дни фестиваля задействованные выставочные пространства будут открыты до 20:00, чтобы все желающие смогли посетить мероприятия.

Программа фестиваля насыщенная. Запланированы выставки художников Узбекистана и зарубежных стран (как персональные, так и коллективные), мастер-классы по живописи и прикладному искусству, показы исторических костюмов и современной одежды, выступления музыкальных коллективов. Также состоятся научно-практические конференции и круглые столы.

По традиции, в дни фестиваля с 09:00 до 18:00 на территории парковой зоны ЦВЗ и музея миниатюры Востока пройдут мастер-классы преподавателей республиканских, городских и областных специализированных учебных заведений и презентации работ студентов.

«В рамках фестиваля во всех подведомственных организациях Академии художеств, в Каракалпакстане и областях будут открыты выставки, мастер-классы, конкурсы и творческие встречи. Каждый год лучшие художники награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Мы уже отправили партию медалей в регионы, для того, чтобы их вручили победителям выставок», — сообщили организаторы.

Программа фестиваля

Первый день, 17 апреля

10:00 — Церемония возложения цветов к памятнику Камолиддина Бехзода.

11:00 — Открытие Фестиваля изобразительного и прикладного искусства. Выставка зарубежных художников. Показ моделей исторических костюмов, подготовленных студентами Республиканской художественной школы им. Бенькова. Центральный выставочный зал.

12:30 — Выступление оркестра и ансамбля дойристов Бухарской специализированной школы-интерната искусств. Руководитель — Ахрор Элиев. Центральный выставочный зал.

14:00 — Презентация от завода художественных красок «Невская палитра». Конференц-зал Творческого союза художников Узбекистана.

15:00 — Фотовыставка «Франция и её исключительное наследие» совместно с посольством Франции в Узбекистане. Галерея Академии художеств.

18:00 — Персональная выставка Саидбека Сабирбаева. Ташкентский дом фотографии.





Второй день, 18 апреля

10:00 — Мастер-классы по ганчу, росписи и резьбе по дереву от мастеров секции прикладного искусства Творческого союза художников Узбекистана. Центральный выставочный зал.

11:00 — Открытие выставки «Встреча художников тюркского мира», посвящённой 30-летию организации ТЮРКСОЙ. Галерея изобразительного искусства (НБУ).

12:00 — Показ моделей современной и традиционной одежды, подготовленных студентами Национального института художеств и дизайна им. Бехзода. Центральный выставочный зал.

12:30 — Мастер-класс художника Дмитрия Ахунбабаева от завода художественных красок «Невская палитра». Центральный выставочный зал.

14:00 — Мастер-класс художника Саидбека Сабирбаева от завода художественных красок «Невская палитра». Ташкентский дом фотографии.

14:30 — Мастер-класс Серика Пирматова. Графический дизайн, методы разработки логотипов. Конференц-зал Творческого союза художников Узбекистана.

15:00 — Круглый стол на тему: «Развитие многостороннего сотрудничества стран-членов ТЮРКСОЙ». Конференц-зал Академии художеств.

16:00 — Открытие выставки кафедры станковой живописи Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода. Караван-сарай культуры имени Икуо Хираямы.

16:30 — Мастер-класс по живописи Марии Третьяковой, преподавателя колледжа дизайна и декоративного искусства РГХПУ им. Строганова (Россия). Караван-сарай культуры имени Икуо Хираямы.





Третий день, 19 апреля

10:00 — Открытие выставки керамиста, преподавателя Республиканской специализированной школы дизайна Юрия Кима. Ташкентский дом фотографии.

10:20 — Мастер-класс по акрилу от художника Алишера Хамдамова совместно с ЗХК «Невская палитра». Галерея изобразительного искусства (НБУ).

10:30 — Международная научно-практическая конференция от Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода «Дизайн на стыке науки и искусства». Конференц-зал Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода.

12:00 — Показ моделей современной и традиционной одежды, подготовленных студентами Республиканской специализированной школы дизайна. Центральный выставочный зал.

14:00 — Круглый стол на тему «Музейный дизайн: практика и опыт». Конференц-зал Академии художеств.

14:30 — Мастер-класс по пастели от художницы Елены Лабецкой совместно с Ташкентским городским центром польской культуры «Зажеве» и торговой маркой «Гамма». Центральный выставочный зал.

15:00 — Мастер-класс по акрилу художника Виталия Рудзит от торговой марки «Гамма». Караван-сарай культуры имени Икуо Хираямы.

15:30 — Мастер-класс по живописи участников выставки ТЮРКСОЙ Гахрыман Гочмурадова и Тойлы Чопанова совместно с торговой маркой «Гамма». Галерея изобразительного искусства (НБУ).

16:00 — Открытие выставки и награждение победителей традиционного творческого конкурса молодых художников «Последователи Камолиддина Бехзода» (миниатюра и прикладное искусство). Республиканская специализированная школа дизайна.

16:30 — Открытие выставки студентов Ташкентского архитектурно-строительного института. Караван-сарай культуры имени Икуо Хираямы.

17:00 — Открытие персональной выставки «Странствующая» художника кино Анастасии Рейимовой. Ташкентский дом фотографии.





Четвёртый день, 20 апреля

10:00 — Научно-практическая конференция «ЭГО XXIV. Молодые художники: новая волна». Куратор: профессор, академик Академии наук и Академии художеств Узбекистана Акбар Хакимов. Конференц-зал Академии художеств Узбекистана.

10:30 — Мастер-класс по акварели художника Евгения Панова совместно с ЗХК «Невская палитра». Центральный выставочный зал.

11:30 — Мастер-классы по темпуре (ведёт студентка отделения каллиграфии и миниатюры Национального института художеств и дизайна им. Бехзода Нилюфар Ахмадалиева) и каллиграфии — от научного сотрудника Музея миниатюры Востока им. Бехзода. Музей миниатюры Востока им. К. Бехзода.

12:30 — Мастер-класс по созданию декоративных объектов из акрилового стекла от академика Академии художеств Марины Бородиной. Центральный выставочный зал.

13:30 — Концертная программа учащихся Республиканской специализированной школы-интерната искусств. Центральный выставочный зал.

15:00 — Мастер-класс по акварели от профессора, преподавателя кафедры графики Национального института художеств и дизайна им. К. Бехзода Аслиддина Каланова совместно с торговой маркой «Гамма». Центральный выставочный зал.





Пятый день, 21 апреля

10:00 — Церемония закрытия Международного фестиваля изобразительного и прикладного искусства. Награждение победителей и участников. Центральный выставочный зал.