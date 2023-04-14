Пресс-служба хокимията Андижанской области прокомментировала распространение видеоролика интимного характера якобы с участием хокима Шухрата Абдурахманова и последовавшие сообщения об его увольнении.

По данным областной администрации, в последние дни в социальных сетях были распространены «сообщения различного содержания», направленные на дискредитацию хокима Андижанской области, и «была проведена информационная атака».

«После распространения в интернете видеоролика, якобы с участием Шухрата Абдурахманова, на некоторых страницах социальных сетей были опубликованы оскорбительные посты, ущемляющие и порочащие честь и достоинство хокима области. По этой причине направлено заявление в прокуратуру в установленном порядке о распространении сведений, которые приводят к унижению чести и достоинства человека», — говорится в сообщении.

Хокимият сообщил, что сейчас проводится «работа по выявлению лиц, незаконно распространявших такую информацию, и принятию в отношении них мер в рамках закона».

В областной администрации напомнили, что согласно статье 13 Конституции Узбекистана высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права. За их нарушение законом предусмотрена ответственность, отметили в хокимияте.

Напомним, ряд интернет-СМИ, включая государственные, 13−14 апреля сообщил об увольнении Шухрата Абдурахманова, возглавлявшего Андижанскую область почти 10 лет. Этому предшествовало появление интимного видео якобы с хокимом. Официально эта информация не подтверждается. СМИ начали опровергать себя, а сам глава области в пятницу продолжил работу и посетил несколько объектов.