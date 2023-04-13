Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 апреля подписал постановление об освоении земельных площадей по краям полей фермерских хозяйств. Здесь планируется выращивать сельскохозяйственную продукцию с гарантированной закупкой государством, разводить уток и установить пчелиные ульи. 13 апреля глава государства провёл совещание по этой теме.

337 тысяч тонн дополнительной продукции

Поручение по разработке данного вопроса было дано на совещании по вопросам сельского хозяйства 23 марта. Проведённая после этого Агентством по кадастру инвентаризация показала, что около 60 тысяч га площадей по краям полей не используются в полной мере. По расчётам, за счёт эффективного использования этих земель можно получить дополнительно 337 тысяч тонн продукции, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Организацией работы по освоению земель по краям полей, выращиванию на них продукции и организации ее гарантированной закупки займётся Агентство по оказанию услуг в сельском хозяйстве при Минсельхозе.

Агентству разрешено принять на работу в каждый район до четырёх сезонных агрономов — всего до 672 в 2023 году. Цель — надлежащая и качественная организация работ и оказание практической помощи владельцам земель от начала посева до реализации продукции.

Взаимодействовать с агентством будут НИИ овощебахчевых культур и картофеля и НИИ садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева.

В агентстве вводится штатная единица заместителя директора, ответственного за внедрение системы выращивания продукции по краям полей сельскохозяйственных предприятий.

На семена, саженцы, удобрения и водоснабжение для ведения хозяйства на краях полей будет выделено 100 млрд сумов льготных кредитов из средств Фонда развития садоводства и тепличного хозяйства Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве.

На приобретение сушильного и холодильного оборудования выделяется 50 млрд сумов кредитов из средств Фонда поддержки фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель.

Фермерским хозяйствам, вокруг сельскохозяйственных земель которых имеются коллекторно-дренажные сети, будут выделены льготные кредиты по ставке 14% годовых для разведения в дренажных водах по 200−250 голов уток и создания пчелиных ульев в рамках программ развития семейного предпринимательства.

На совещании у президента говорилось о наличии возможностей для разведения 600 тысяч голов птицы и размещения почти 300 тысяч пчелиных ульев вдоль каналов и дренажных сетей по краям полей.

Действующий порядок позволяет фермерским хозяйствам сдавать земельные участки во вторичную аренду только сроком до 1 года. Учитывая, что такие деревья, как виноград, шелковица и тополь растут много лет, срок аренды было предложено увеличить до 10 лет.

«Социальные теплицы»

Хокимияту Сырдарьинской области и Министерству сельского хозяйства поручено в 2023—2025 годах построить компактные «социальные теплицы» на площади 500 га по краям неиспользуемых пустующих полей и вокруг коллекторно-дренажных сетей в Сырдарьинской области. Они будут выделяться «под ключ» площадью по 2,5 сотки гражданам, включённым в «железную тетрадь», «молодёжную тетрадь» и «женскую тетрадь», а также вернувшимся из трудовой миграции.

«Социальные теплицы» будут оформляться в качестве частной собственности после полного возмещения ими расходов на строительство теплиц за счёт выращенной продукции в течение семи лет.

Минсельхозу поручено привлечь льготные кредитные ресурсы международных финансовых институтов в размере 50 млн долларов США на финансирование реализации проекта «социальных теплиц».