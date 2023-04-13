В Самарканде 13 апреля состоялась четвёртая министерская встреча стран-соседей Афганистана, в которой приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Узбекистана, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Туркменистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

На встречу также прибыл министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки и представители движения «Талибан», которые приняли участие в мероприятии, сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря МИД Афганистана Хафиз Зия Ахмад.

Мероприятие прошло под председательством узбекской стороны.

«Мы, ближайшие соседи Афганистана, как никто другой заинтересованы в скорейшей стабилизации ситуации в стране. Более того, хотим мы того или нет, на наши плечи сегодня легло основное бремя ответственности за возрождение афганской экономики, оказание афганскому народу гуманитарной помощи», — сказал и. о. министра иностранных дел Узбекистан Бахтиер Саидов, открывая конференцию.

По его словам, мировое сообщество не должно ограничиваться оказанием афганскому народу только гуманитарной помощи — необходимо продвигать в стране экономические и инфраструктурные проекты, которые станут основой мирного будущего страны.

Фото: пресс-служба МИДа

И. о. министра отметил, что формат консультаций стран-соседей Афганистана востребован и «способствует выработке совместных подходов и действий в отношении текущей ситуации в этой стране».

«Ситуация в Афганистане остаётся сложной. Глубоко убеждены, что в обозримом будущем афганский вопрос будет все так же оставаться одним из ключевых факторов региональной и глобальной безопасности, затрагивая интересы многих государств, прежде всего сопредельных стран», — сказал Бахтиер Саидов.

Он подчеркнул, что мировое сообщество ожидает от новых властей в Кабуле выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего создание инклюзивного правительства, соблюдение прав женщин и национальных меньшинств и разрыв связей с террористическими группировками.

Бахтиёр Саидов также отметил, что ситуация в Афганистане в обозримом будущем будет оставаться одним из ключевых факторов региональной и глобальной безопасности.

Глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки в своём выступлении отметил, что самаркандская встреча «демонстрирует нашу совместную приверженность стабильности, безопасности и экономическому процветанию нашего региона».

Фото: twitter.com/HafizZiaAhmad1

«Это указывает на то, что у нас есть общее будущее, и мы должны объединить наши усилия, чтобы в полной мере использовать возможности, связанные со стабильностью и безопасностью, и ответственно реагировать на общие угрозы. Афганистан готов к тесному и скоординированному взаимодействию с регионом», — заявил он.

Он добавил, что «Талибан» надеется, что страны региона приложат совместные усилия для создания условий стабильности и экономического процветания в Афганистане, с тем чтобы это могло помочь Афганистану играть конструктивную роль.

«Мы также готовы выполнять свои обязательства как ответственное правительство. Мы ни при каких обстоятельствах не позволим превратить Афганистан в арену негативных столкновений и нелегитимного соперничества», — сказал Амир Хан Муттаки.

По его словам, спустя почти два года после создания нынешнего правительства «не произошло ни одного серьёзного инцидента в области безопасности, корни которого уходят в Афганистан».

Государства региона, отметил он, должны сохранять бдительность, чтобы их политика в отношении Афганистана не стала жертвой негативной пропаганды и махинаций противоборствующих держав.

«Скорее, Афганистан следует рассматривать через призму региональной безопасности, стабильности и экономических связей. Позитивное и решительное региональное сотрудничество в политической сфере, безопасности и экономике может оказаться полезным для обеспечения интересов как Афганистана, так и всего региона», — подчеркнул Амир Хан Муттаки.

В ходе форума стороны обсудили нынешнюю ситуацию в Афганистане, вопросы выполнения нынешними властями этой страны ключевых требований мирового сообщества — создания инклюзивного правительства, обеспечения доступа афганских женщин к работе и получению образования, соблюдения прав национальных меньшинств.

Подчёркнута необходимость выработки механизма совместных действий, нацеленных на оказание афганскому народу гуманитарной помощи и восстановление национальной экономики страны.

Констатирована важность усиления мер стран-соседей Афганистана в вопросах борьбы с международным терроризмом, производством и контрабандой наркотиков.

Отмечена важность содействия раскрытию потенциала Афганистана как ключевого фактора региональной взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.

В этом контексте стороны высказались за реализацию на территории Афганистана инфраструктурных и социально-экономических проектов с участием государств-соседей, которые будут способствовать не только созданию новых рабочих мест, но и более активной интеграции этой страны в региональные экономические процессы.