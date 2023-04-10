Государственный академический Большой театр имени Алишера при содействии посольства Франции представит лирическую оперу Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» в постановке заслуженного работника культуры Узбекистана Хайдарали Касимова, сообщили «Газете.uz» в дипломатической миссии.

Опера назначена на 15 апреля. К артистам столичной труппы Самандару Алимову, Рахиму Мирзакамалову и Джабраилу Идрисову на один вечер присоединятся приглашённые из Франции дирижёр Натали Марэн и оперная певица (сопрано) Блерта Жегу.

Натали Марэн — одна из немногих французских женщин-дирижёров, получившая известность не только во Франции и странах Европы, но Латинской Америке. За свою карьеру выступала с Брюссельским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Канн, Филармоническим оркестром Буэнос-Айреса.

В декабре 2022 года она в качестве приглашённого дирижёра приняла участие в концерте Государственного симфонического оркестра Узбекистана. Натали Марэн занимала должность музыкального директора Государственного театра, оперы и балета Мерсина (Турция). На данный момент является художественным руководителем ансамбля «Гавана XXI».

Блерта Жегу — французско-албанская оперная певица. Окончила две консерватории: в итальянском городе Больцано в 2012 году и французском Экс-ан-Прованс в 2016-м. Прошла обучение у Натаниэля Бродского, бывшего солиста Чикагской оперы и Метрополитен-опера в Нью-Йорке.