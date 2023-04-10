Акция «Тотальный диктант» прошла по всему миру 8 апреля. В этом году проекту исполнилось 20 лет. Ежегодную акцию в форме добровольного диктанта придумали в Новосибирске. Текст диктанта на каждый год специально для акции создаёт известный современный писатель.





Участвовать в акции могут все желающие. В каждом городе во главе проверочной комиссии стоит профессиональный преподаватель-филолог.

Узбекистан принимает участие в «Тотальном диктанте» в пятый раз. Одной из локаций, где проходил диктант, стала епархия Русской православной церкви в Ташкенте. В ней «диктатором» — как в шутку называют в этом проекте диктующих текст — был писатель и публицист Владимир Фетисов.





В конференц-зале собралось 30 человек. Столов там нет, но это не помешало писать диктант: кто-то делал это на коленке, подложив под бумагу журналы, другие развернули и подставили себе второй стул вместо стола.

Во всех городах участники пишут разные фрагменты одного и того же текста. Содержание текста участники впервые слышат непосредственно на диктанте. Очерёдность фрагмента зависит от часового пояса. Делается это для того, чтобы не получилось списать у тех, кто написал диктант раньше.

Автор текста объявляется накануне акции. Им всегда выступает современник, пишущий на русском языке. В этом году им стал автор из Владивостока Василий Авченко. Для диктанта был выбран фрагмент из его книги о нанайском охотнике из уссурийской тайги по имени Дерсу Узала. Он был наставником и проводником путешественника и исследователя Владимира Арсеньева.

По правилам акции, авторские знаки препинания «диктатор» всегда проговаривает, а те знаки, что попадают под правила русского языка, участники расставляют сами.

«В этом месте автор ставит многоточие», — сообщает участникам Владимир Фетисов.





В этом году текст, как всегда, был непростой. Написание некоторых слов всё ещё вызывают сомнение корреспондента «Газеты.uz», который пишет «Тотальный диктант» уже в десятый раз. Но слушать рассказ было интересно, захотелось побольше узнать о герое. Кстати, о нём японский кинорежиссёр Акира Куросава снял фильм.

«Фильм, кстати, „Оскара“ получил. Хороший, посмотрите, я вам рекомендую», — отметил Владимир Фетисов. Сам «диктатор» посчитал текст интересным, но не трудным.

«Когда много пишешь и читаешь, появляется начитанность, и, даже не зная правил, чувствуешь и понимаешь, как пишется слово, какой надо ставить знак», — поделился с «Газетой.uz» Владимир Васильевич.

Участники также нашли текст интересным, но о лёгкости его написания мнения разделились.

«Сегодня писал диктант во второй раз, а первый раз участвовал три года назад в Санкт-Петербурге. Тогда текст по произведению Дмитрия Глуховского мне показался сложнее. В этот раз мне понравились трудности с пунктуацией, хотя я не сомневаюсь ни в одном моменте», — поделился Дмитрий.





По его словам, за прошлый диктант он получил «тройку», но не расстроился, ведь участвует в акции, потому что любит русский язык и грамотность.

«Я писала диктант в шестой раз, — рассказала другая участница Анна Бузуева. — Предыдущие пять раз стабильно получала „двойки“, но совсем не расстраиваюсь, потому что пишу не ради проверки грамотности, а просто потому что мне нравится сам проект и нравится слушать подобранные тексты. Также для меня это способ посмотреть мир: все разы я писала диктант в совершенно разных городах. В этот раз текст был не простой, вообще русский язык не моя сильная сторона».





Получать за «Тотальный диктант» «двойку» умудряются даже школьные отличницы, ведь текст у него всегда непорядок труднее школьного.

«Участие в этой акции для меня — это проверка моих знаний, — призналась „Газете.uz“ Дарина Васильева. — Пишу второй год подряд. Были моменты, где прям сложно. В трёх местах сомневаюсь, что правильно написала. В школе по русскому языку у меня всегда была „пятёрка“, а вот „Тотальный диктант“ в прошлом году написала на „два“».

Епархия участвует в этом проекте в третий раз.

«Задача Русской православной церкви на территории Средней Азии не только нести людям веру, но и сохранить здесь русскую культуру, русский язык и литературу. Мы поддерживаем многие проекты, не только по русскому языку, но и по другим наукам», — отметила заместитель руководителя отдела по взаимодействию Церкви, общества и СМИ Ташкентской и Узбекистанской епархии РПЦ Наталья Никольская.

В этом году текст «Тотального диктанта» впервые перевели на казахский, армянский, узбекский и каракалпакский языки.

В Узбекистане на государственных языках писали в лишь в Нукусе — лидере среди городов по количеству участников 2019 и 2023 года, за исключением городов России. В столице Каракалпакстана диктант на русском языке написали 560 человек, на каракалпакском — 150, на узбекском — 70.

По словам координатора проекта в зарубежных городах Мухаммеда Каипбергенова, больше узбекистанцев диктант пишут только жители России.

«Может быть, Нукус снова лидирует потому, что в нём люди не так избалованы акциями, им не хватает активностей. И, наверное, потому что там больше людей владеют и интересуются русским языком, чем в других городах Узбекистана», — делится мнением координатор.

В Ташкенте диктант написали 412 человек, в Намангане — 98, в Самарканде — 50, в Алтыарыке — 47 и в Хазараспе — 12. Глобальное число участников 2023 года из 43 стран мира перевалило за 456 тысяч. За 20 лет в акции приняли участие более трёх миллионов пишущих на русском языке из 2246 городов.

Мухаммед Каипбергенов отметил, что грамотность участников «Тотального диктанта» растёт.

«Наш основной принцип — мы не говорим сколько „пятёрок“, „четвёрок“, „троек“ и „двоек“ получают участники, но по секрету скажу, что в первый год в Нукусе был один отличник, а второй — уже семь отличников. Можно сказать, что грамотность участников растёт», — радуется успехам координатор.