Тридцать девятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана созывается 6 апреля. Решение об этом принято на заседании кенгаша верхней палаты парламента под председательством главы Сената Танзилы Нарбаевой 4 апреля.

Члены Сената рассмотрят поправки в законодательные акты в связи с совершенствованием системы защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей. Поправки разрабатывались целый год, процесс был сложным — «Газета.uz» писала об этом.

Планируется также обсудить поправки в Уголовный кодекс, направленных на обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные преступления.

Кроме того, сенаторы рассмотрят законы «Об оказании юридической помощи за счёт государства», о поправках в Кодекс об административной ответственности, направленных на усиление охраны и защиты государственной границы Узбекистана, о ратификации Договора между Узбекистаном и Казахстаном о передаче лиц, осуждённых к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания, о ратификации соглашений между Узбекистаном и Азербайджаном о сотрудничестве в военной области и о военно-техническом сотрудничестве.

Сенат заслушает отчёты уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) и Министерства иностранных дел о деятельности в 2022 году.

Намечено обсудить вопросы о направлении парламентского запроса в Агентство культурного наследия о мерах по обеспечению хранения и безопасности музейных предметов и коллекций, а также об обеспечении экологической стабильности и внедрении инновационных технологий в регионе Приаралья.