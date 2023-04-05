Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 апреля подписал постановление о дополнительных мерах по обеспечению населения качественными потребительскими товарами, сообщает Министерство юстиции.

Для усиления общественного контроля в обеспечении защиты прав потребителей, пресечения фактов производства и оборота несертифицированных, контрафактных, с истёкшим сроком хранения и непригодных к употреблению товаров вводится порядок, согласно которому лица, сообщившие о правонарушениях, будут получать вознаграждение.

Конфискованная пищевая, алкогольная и табачная продукция, не отвечающая требованиям безопасности, будет уничтожаться в присутствии представителей общественности и СМИ.

Обращения о некачественных товарах будут приниматься через единую информационную систему и рассматриваться уполномоченными органами в короткий срок.

Правительству поручено в течение недели утвердить порядок принятия и рассмотрения жалоб, а также вознаграждения лиц, сообщивших о правонарушениях.

В трёхмесячный срок поручено разработать законопроект, который предусматривает:

усиление ответственности за деяние, связанное с незаконным оборотом товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей;

установление ответственности за деяние, связанное с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, исходя из уровня общественной опасности;

усиление административной ответственности за нарушение санитарного законодательства и ветеринарных, ветеринарно-санитарных правил;

усиление ответственности за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, географического указания, наименования места происхождения товара, знака, сходного с ним до степени смешения обозначений, или использования чужого фирменного наименования.

Проект также должен предусматривать установление ограничений на занятие следующими видами деятельности для предпринимателей, у которых аннулирована лицензия или прекращена деятельность в уведомительном порядке в связи с грубыми нарушениями:

производство пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции, пива, пивных напитков и табачных изделий;

оптовая и розничная торговля алкогольной, табачной продукцией, оптовая торговля пивом;

реализация алкоголя в заведениях общепита;

розничная продажа лекарств и других медицинских изделий (кроме офтальмологических медтоваров);

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных препаратов и их прекурсоров.

С 1 июля планируется отменить маркировку акцизными марками игристые и натуральные вина.

С 1 августа наличие свидетельства о регистрации в установленном порядке товарных знаков алкогольной продукции Министерством юстиции станет лицензионным требованием для её производства.

С 1 сентября отменяется лицензия на оптовую и розничную торговлю табачной продукцией, оптовую торговлю пивной продукцией. Для начала деятельность будет требоваться только уведомление через Единый портал госуслуг. Исключение — предприниматели, имеющие лицензию или уведомление на оптовую и розничную торговлю алкогольной продукцией.

Кроме того, пищевой и технический этиловый спирт, который приобретён на биржевых торгах и превышает собственные нужды, может быть продан только через биржевые торги.