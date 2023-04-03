Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам Узбекистана 3 апреля получила протест прокуратуры Хорезмской области на приговор бывшему начальнику управления юстиции области Айбеку Машарипову и бывшему начальнику Янгиарыкского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Анвару Курязову, осуждённым за половую связь с воспитанницами детдома. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Протест внесён на решение апелляционной инстанции суда от 27 декабря 2022 года, которая оставила без изменений решение суда первой инстанции, который дал бывшим чиновникам по 1,5 года ограничения свободы. Прокуратура просит суд отменить приговор в части Машарипова и Курязова и рассмотреть дело повторно в апелляционной инстанции.

«Протест будет рассмотрен в кассационном порядке в коллегии по уголовным делам Верховного суда 6 апреля на закрытом судебном заседании в соответствии с требованиями статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в сообщении.

Согласно статье 19 УПК, закрытое судебное рассмотрение допускается, помимо прочего, когда рассматриваются дела о половых преступлениях, с целью предотвратить разглашение сведений о личной жизни граждан и когда этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или других лиц, участвующих в деле.

Суд по уголовным делам Хивинского района под председательством Дилмурода Атамуратова вынес приговор заведующей детдомом Юлдуз Худайбергеновой, а также Айбеку Машарипову и Анвару Курязову в начале сентября 2022 года. Первая приговорена к 5,5 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие и финансово ответственные должности в течение 1 года. Два бывших чиновника получили по 1,5 года ограничения свободы.

О преступлениях стало известно спустя почти семь месяцев — после публикации проекта против насилия Nemolchi.uz.

Позже со ссылкой на материалы уголовного дела основательница проекта Ирина Матвиенко сообщила, что в деле могли участвовать минимум ещё три человека, которые проходили в суде как свидетели.

После общественного резонанса Генпрокуратура признала, что приговор двум бывшим чиновникам был мягким.