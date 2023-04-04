Президент Узбекистана 1 апреля подписал постановление «О неотложных мерах по повышению эффективности использования водных ресурсов».

В преамбуле документа отмечается, что к сегодняшнему дню площадь, охваченная водосберегающими технологиями, составляет около 25% орошаемых площадей. За счёт этого в 2022 году было сэкономлено 3 млрд кубометров воды, которая использована для полива 830 тысяч га площадей повторных посевов.

«По прогнозам, в вегетационный период 2023 года ожидается уменьшение объёма водных ресурсов в бассейне реки Сырдарья на 10−15% и в бассейне реки Амударья — на 15−20% от многолетней нормы», — отмечается во вступительной части постановления.

Постановлением предписывается использовать воду со строгим распределением между водопотребителями, улучшать господдержку внедрения водосберегающих технологий, уменьшать потери воды в ирригационных системах и внедрять ИКТ в управление водными ресурсами.

С 1 апреля действуют новые меры господдержки внедрения водосберегающих технологий при выращивании агропродукции:

до 50% залогового обеспечения кредитов коммерческих банков, но в размере, не превышающем 2,5 млрд сумов, обеспечивается на основе поручительства Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.

на покрытие части процентной ставки, превышающей основную ставку, но не превышающей 30% основной ставки по кредитам, выделяемым коммерческими банками в национальной валюте, процентная ставка которых не превышает 1,5-кратного размера основной ставки Центрального банка, предоставляется компенсация за счёт Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности.

При этом прежний порядок господдержки водосбережения также продолжит действовать.

До 1 марта 2024 года в Касбинском районе Кашкадарьинской области будет проводиться пилотный проект по цифровизации управления всеми точками забора воды и доставке воды пользователям.

Будет создана информационная система Suv hisobi, предоставляющая возможность заполнения в электронной форме по итогам каждого месяца и подтверждения электронной цифровой подписью оформленных актов между водоснабжающими организациями и водопотребителями. С 1 января 2025 года система Suv hisobi будет внедряться уже во всех регионах Узбекистана.

До августа 2023 года будет обеспечено выделение сельхозпроизводителям, внедрившим водосберегающие технологии и получившим 50% средств субсидии в 2022 году, оставшихся 50% средств субсидии, определённой в зависимости от использования систем, на основании заключения рабочих групп районов.

До 1 мая 2023 года будет внесено предложение об усилении ответственности за неэффективное использование водных ресурсов и незаконную эксплуатацию гидротехнических сооружений водохозяйственных объектов.

Постановлением также установлены лимиты водозабора на орошение сельхозкультур в регионах.